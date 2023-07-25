Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23 kapılarını açtı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) gerçekleşen açılış töreniyle kapılarını ziyarete açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 689 yerli, 772 yabancı katılımcı olmak üzere toplam bin 461 firmaya ev sahipliği yapan fuarın açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 84 misafir ülkeden bakanlar ve askeri üst düzey heyetler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, fuara video mesaj göndererek hayırlı olmasını diledi.

"SAVUNMA ALANINDA SÜREKLİ TEYAKKUZDA BULUNMAK DURUMUNDAYIZ"

"BURADAKİ BAŞARILAR, TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA GELMESİNİ SAĞLIYOR "

"HEDEFİMİZ MUHAREBE ORTAMINDA ORDUMUZUN ETKİNLİĞİNİ VE CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAKTIR"

"YENİ İŞ BİRLİĞİ İMKANLARININ OLUŞTURULMASINA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM "

"10 YIL İÇERİSİNDE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de açılış konuşmasında, "Başkanlığımızın yürüttüğü projelerin bir başka çıktısı da uluslararası iş birliği ve ortaya çıkan ürünlerin ihracata dönüşmesiyle hem sektörümüzde ölçek ekonomisinin yakalanması hem de ülkemiz dış ticaret dengesine katkıdır. Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolarlık rekor ihracatçı tutarıyla yakaladığımız başarı hibesini bu yıl inşallah çok daha ileriye taşıyacağız. Başkanlığımız sektörel sanayileşme konusunda yegane düzenleyici devlet kurumu sıfatıyla vakıf şirketlerinden özel şirketlere, KOBİ'lerden üniversitelere, araştırma merkezlerinden çeşitli yapılara, yapılanmalara kadar büyük ve güçlü ekosisteme sisteme yön vererek tüm oyuncularıyla AR-GE aşamasından yetenek paylaşımına kadar bir aile yapısı içinde beraber hareket etmektedir. Savunma sanayimiz son yıllardaki atılımlarıyla platform ve silah sistemlerinin tasarımı geliştirilmesi ve üretilmesinde belli bir seviyeye geldi. Bazı alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Bazı alanlarda rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. Bugün geldiğimiz nokta ve elde ettiğimiz başarıların hepsi sistemli bir çalışmanın ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı azim ve kararlılıkla devam ederek önümüzdeki 10 yıl içerisinde savunma sanayi alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürünün sergilendiği fuar 28 Temmuz'a kadar devam edecek.