Uluslararası ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, sanat hayatını ve yeni projelerini anlattı Açıklaması

Başarılı keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, yarın Eskişehir'de Karlowicz Keman Konçertosunun Türkiye prömiyerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak.

Karol Szymanowski Uluslararası Müzik Yarışması, George Enescu Uluslararası Keman Yarışması ve Uluslararası Jascha Heifetz Keman Yarışması'ndan ödül kazanan genç sanatçı, kariyerindeki önemli basamakları, yeni projelerini, turne programını ve klasik müziğin geleceğine dair görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Müzisyen bir aileden gelmenin kariyeri için önemli olduğunu vurgulayan Ganiyev, "Annem, babam, dedem, dayım hepsi kendi yaptıkları işte çok başarılı. Ailemizde iki-üç kemancı, bir çellist, iki piyanist, balerin ve birçok sanatçı var. Çocukluğumdan beri evimizde her zaman çok başarılı müzisyenler toplanırdı. Çok ünlü diyebileceğim kemancılar, piyanistler, şefler gelirdi. Bu ortamda büyüdüğüm için bu durum bana normal bir şeymiş gibi geliyordu." dedi.

"Dedemi kaybettiğimde bir süre keman çalmakta zorlandım"

Ganiyev, klasik müzik ile ilgilenmeye başladığında zor bir yola çıktığını bilmediğini dile getirerek, "Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu ve bu yolda ilerlemenin aslında ne kadar çaba sarf ettirdiğini ve gerektirdiğini 11-12 yaşlarımda ilk defa keşfettim. Evet, konserlere çıkıyordum, yarışmalara gidiyordum küçük bir çocukken. Hiç düşünmeden, oyun oynarmış gibi keman çalmak, eğlenceli bir şeymiş ve bunu sadece kendim için yapıyormuşum gibi hissettiriyordu." diye konuştu.

Dedesi, Azerbaycan Devlet ve Halk Sanatçısı Server Ganiyev'in hayatını kaybetmesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu kaydeden Ganiyev, şunları kaydetti:

"Dedem çok ünlü bir kemancıydı ve benim ilk hocamdı. Onu kaybettiğimde bir süre keman çalmakta zorlandım. Çünkü kendimi ve kemancılığımı dedemle çok bağdaştırmıştım. Onun önemli bir soyadı vardı, Ganiyev. Bu, keman ve müzik konusunda Azerbaycan ve Türkiye için çok şey yapmış bir insanın soyadıydı. Ben bu soyadı taşıyan bir sanatçı olarak bu sorumluluğu taşıyarak, onun adımlarının peşinden gitmeyi kendime motivasyon edindim. O günden sonra bu işi daha çok ciddiye aldım."

"Mesleğime, kemanıma, ülkelerimi temsil etmeye hayatımı adamayı düşünüyorum"

Elvin Hoxha Ganiyev, dedesinin kendisi için önemli bir örnek olduğunun altını çizerek, "70'li yaşlarında bile her sabah uyanıp saatlerce keman çalışırdı. Öğrencileri gelirdi. Onlara ders verir, konuşmalar yapar, onları yönlendirirdi. Yani meslek sevgisi böyle bir şey olsa gerek. Ben de hayatımı mesleğime, kemanıma, ülkelerimi temsil etmeye adayarak geçirmeyi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Amacının sadece başarılı olmak ve uluslararası ödüller kazanmak olmadığını vurgulayan sanatçı, "Benim amacım ülkelerime güzel şeyler katmak, onları temsil etmek ve bu ülkelerden de çok başarılı sanatçıların çıkabileceğini göstermek. Bu motivasyonla ve bunun için yaptığım fedakarlıklar, çalışmalar, efor ve çabayla başarı doğal olarak gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"Listeye aday olmasaydım da bu albümü yapabildiğim için kendimle gurur duyuyordum"

Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri (ICMA) listesine aday gösterilen Ganiyev, ilk profesyonel albümünün aday gösterilmesini beklemediğini söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Eugene Ysaye'nin altı keman sonatını icra ettim. Altı keman sonatı, dünyanın en zor keman eserlerinin önde gelenleri arasında yer alıyor ve altısını bir arada kaydetmek sadece birkaç sanatçının yaptığı bir çalışmaydı. Ben de albümümü yaparken çok büyük bir çalışma olduğunun farkındaydım. Benim yaşımda bunun yapılmış olması önemliydi. Yani bazen 2-3 yılı bulabilen bir çalışmayı ben üç günde yaptım. Bu listeye aday olmasaydım da bu albümü yapabildiğim için kendimle gurur duyuyordum."

"Dinleyicilerin bazen sıkıldıklarını düşünüyorum"

Ganiyev, klasik müziğin geniş kitlelere ulaşmasında sosyal medyanın etkisine değinerek, "Birkaç yıl öncesine kadar sosyal medyayı meslek için kullanmaya çok sıcak bakmıyordum. Ancak zamanla gördüm ki ciddi bir kitle sosyal platformlar üzerinden bizleri görüp ilgi duyabiliyor. Dünyamızın gerçeği bu ve ben de klasik müziği Türkiye'de daha fazla tanıtabilmek için sosyal medya üzerinden çalışmalar yapmaya başladım." diye konuştu.

Sosyal medya içeriklerindeki en büyük sorunun "klasik müzik" kavramının yanlış sunulması olduğunu sözlerine ekleyen sanatçı, "Herhangi bir enstrümanla popüler müzik yapıp, sırf piyano, keman veya çello çalınca, bu klasik müzik olmuyor. O müzik artık popüler müzik oluyor. Sırf klasik enstrümanlar kullanıldığı için insanlar bazen klasik müzikte o beklentiye girebiliyor. Bu yanlış tanıtım ve arada garip bir anlaşmazlık yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ganiyev, sosyal medyanın kısa içerik tüketimine dayalı yapısının klasik müziğin doğasına uymadığını aktararak, "Klasik müzik dediğimiz eserler bir dakikalık eserler değil. 1,5-2 saat süren senfoniler, 45-50 dakika sürebilen keman konçertoları var. Sosyal medya platformları insanın konsantrasyon süresini azalttığı için konserlerde dinleyicilerin bazen sıkıldıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Yetenekli çocukların potansiyelini gerçekleştirebilmesi için en büyük görevin ailelere düştüğünü, desteğin sadece maddi imkanlarla sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen sanatçı, şöyle devam etti:

"Ailelerin çocuklarını yalnız bırakmaması lazım. Okuldan dönen bir çocuğun başında da bir velinin durabilmesi, onun çalışmalarını takip edebilmesi, gözlemleyebilmesi gerekiyor. Sonuçta her ailede müzisyen olmuyor. O yüzden klasik müziğin gerektirdiği o disiplini bilmemeleri çok normal. Ama bu konuda onların da araştırmalar yapması, gerekirse çocuklarının enstrüman dersine girip hocalarla konuşması çok önemli. Bence ailelerin çocuklarına verebileceği en büyük destek bu."

Yeni albümde İngiliz orkestra şefi Howard Griffiths ile çalıştı

Ganiyev, bu ay yayınlanması planlanan yeni albümünde Fazıl Say, Gülsin Onay ve İdil Biret gibi önemli isimlerle çalışmış İngiliz orkestra şefi Howard Griffiths ve Württemberg Filarmoni Orkestrası ile Almanya'da iki Mendelssohn keman konçertosunu kaydettiğini söyledi.

Azerbaycan ve Arnavutluk'ta verdiği konserlerle 2026 turne programının başladığını kaydeden sanatçı, Latin Amerika ve Güney Afrika'ya da bu yıl turne hazırlığında olduğunu açıkladı.

Elvin Ganiyev, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile yarın vereceği konsere ilişkin, "Daha önce burada hiç çalınmamış bir keman konçertosunu ilk kez seslendireceğim. Aslında çok eski bir konçerto. 100 yıllık. Ama daha önce Türkiye'de hiç çalınmamış. Eskişehir Belediye Orkestrası ile Mieczyslaw Karlowicz'in bir konçertosunu çalacağız." dedi.

Mart ayında da pek çok konsere imza atacak sanatçı, 10 Mart'ta Tiflis'te, 19 Mart'ta Bakü'de, 26 Mart'ta ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak.