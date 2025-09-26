Uluslararası Mitoloji Film Festivali Başlıyor

Mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla buluşturan Uluslararası Mitoloji Film Festivali, üçüncü yılında "Mitoloji ve Kadın" temasıyla düzenleniyor.

Yarın İstanbul'da başlayacak ve 28 Eylül'de de devam edecek festivalde, film gösterimleri, söyleşiler, paneller ve atölyeler gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda yarın saat 14.00'te Özge Cevahir Yüksel'in "Köklerimizin İzinde" başlıklı söyleşisi yapılacak.

Saat 17.00'de İsveç sinemasının klasiklerinden Mauritz Stiller'in "Gunnar Hedes Saga" (1923) sessiz filmi gösterilecek. Film, kuzey Avrupa folklorundan beslenen görsel diliyle, doğa güçleri ve insan tutkusu arasındaki çatışmayı mitolojik bir boyutta ele alıyor.

"Gunnar Hedes Saga" filmine İsveçli topluluk YoJuliet canlı müzik performansıyla eşlik edecek. Yaylılar, piyano, vokal ve perküsyonu elektronik dokularla bir araya getiren ikili, klasik sessiz sinema geleneğini çağdaş müzik tınılarıyla yeniden yorumluyor.

Saat 19.00'da da İsveç Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenecek panelde, "Selma Lagerlöf Hakkında" başlığı ile Nobel ödüllü yazarın eserleri ve mitolojiyle kurduğu bağı tartışılacak. Moderatörlüğünü Dr. Olof Heilo'un üstlendiği panelde, konuşmacılar arasında Prof. Dr. Anna Mariana Bohlin ve Prof. Dr. Helena Bodin yer alacak.

Festivalin 2. günü Rami Kütüphanesi'nde başlayacak

Festivalde 28 Eylül'de Rami Kütüphanesi'nde saat 14.00'te "Antik Kütüphaneler ve Felsefe" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşide, Prof. Dr. Hasan Keseroğlu ve Prof. Dr. Bülent Yılmaz, antik dönemden bugüne bilgi üretimi, hafıza ve kültürel aktarım arasındaki ilişkiyi konuşacak.

Saat 16.00'da ise Buket Calp moderatörlüğünde "Hikayeden Filme" başlıklı söyleşide, yapımcı, danışman Ayşegül Çamur 'hikayeden projeye giden süreci', kast direktörü Tümay Özokur 'oyuncu seçimi ve eğitim çalışmalarını', yönetmen Kenan Doğru ise 'film nasıl çekilir, nasıl izlenir' sorularını merkeze alarak deneyimlerini paylaşacak.

Aynı gün Beyoğlu Sineması'nda ise saat 15.00'te, oyuncu ve senarist Ömer Genç "Mitolojik Bir Hikaye Nasıl Senaryolaşır?" başlıklı atölye düzenleyecek. Katılımcılar, mitolojik arketiplerin çağdaş senaryo yazımına katkılarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Yapımcı Burhan Özkan ise saat 16.00'da bir senaryonun yapımcı ile buluşma sürecine dair tecrübelerini aktaracak. Arkeolog yazar Özlem Ertan "Mitoloji ve Semboller" başlıklı konuşmasını saat 17.30'da gerçekleştirecek.

Festival sonunda saat 18.30'da yönetmen Önder Şengül'ün "Balinanın Bilgisi" filmi izlenecek. Gösterim sonrası ise film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

"III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali", İstanbul'un ardından 29-30 Eylül'de festivalin son durağı olan Çanakkale'de olacak ve 30 Eylül'de Troya Antik Kenti'nde düzenlenecek kapanış töreninde Derviş Zaim ve Prof. Dr. Necmi Karul'a, Ülgen (İyilik) ile Mergen (Bilgelik) ödülleri verilecek.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları desteğiyle, Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, Efeler Belediyesi, Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Mxincubation işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Festivalin tüm gösterimleri ve söyleşiler halka açık ve ücretsiz olarak yapılacak.

Detaylı program ve bilgiye "www.mitolojifest.com" adresinden ulaşılabilir.