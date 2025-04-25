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Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 8 Ton Mesir Dua ile Saçıldı

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 8 Ton Mesir Dua ile Saçıldı
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UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, 485'inci kez düzenlenen etkinlikte 8 ton mesir macununun duası yapıldı ve halka saçıma işlemi başladı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 485'inci kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında saçılacak 8 ton mesirin duası yapıldı.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneğinin imalathanesinde gerçekleşen programda Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua okundu.

Duanın ardından mesir macunları çuvallara yerleştirildi. Vali Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir macunu saçtı.

Pazar günü, 22 Nisan'da başlayan festival kapsamında 8 ton mesir macununun 44 noktadan halka saçılacağı belirtildi.

Programa CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Semra Aliye Kavaf ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Güncel
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