Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'ne özel "Kaçış Yok" sergisi düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 14 Kasım Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla "Kaçış Yok" sergisi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 14 Kasım Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla "Kaçış Yok" sergisi düzenlendi.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki "Kaçış Yok" sergisinin açılışında konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, serginin amacının UNESCO 1970 Sözleşmesi'nin diğer ülkeler tarafından bilinirliğinin ve öneminin oluşturulması ile Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin büyük zahmetle yurda getirildiğinin anlatılması olduğunu söyledi.

İnceciköz, kültür varlıklarının korunması için devletin ilgili birimleri ile ahenk içinde çalıştıklarını, bu çalışmaların akademisyenlerin katılımlarıyla perçinlendiğini ve kültür varlığı kaçakçılığının engellenmesinde önemli gelişmelere imza attıklarını ifade etti.

"Kararlılıkla kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, şube müdürlüğünden daire başkanlığı seviyesine yükselttiği Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığının yetkilerinin artırılmasının dairenin etki alanını genişlettiğini belirten İnceciköz, "İşbirliği halinde gerçekleşen çalışmalar sayesinde 2023 yılında toplam 3 bin 16 eseri Türkiye'ye getirdik." dedi.

İnceciköz, yurt içinde emniyet ve jandarma birimleriyle gerçekleştirilen ve kıvanç vesilesi olan pek çok operasyona ve savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalara teknik destek sağladıklarını vurguladı.

Yurt dışında yakalanan eserlerle ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı sayesinde derhal müdahale edebildiklerini anlatan İnceciköz, "Gümrük muhafaza birimlerimizin hassasiyeti ile kültür varlıklarımızın yasa dışı olarak ülkemizden çıkarılmasına engel olduk. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 200'den fazla müzemizde, 40'a yakın Bölge Koruma Kurullarımızla, laboratuvarımızda görevli uzmanlarımızla kültür varlıklarının yeniden korunması için faaliyetlerimizi sürdürdük." diye konuştu.

İnceciköz şunları kaydetti:

"Ülkemizin kültür varlıklarının yurt dışında çeşitli sebeplerle bulunuyor olması, bunlara maddi değer verilip al sata uğraması bizim için üzücü. Biz kararlılıkla kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Son dönemde oldukça başarılı işlere imza attık. Bu eserleri Türkiye'ye getirmek kolay değil. Her bir arkadaşımız, gece gündüz demeden bu eserlerin ülkemize ait olduğunu kanıtlamak için ciddi emek veriyor. Keşke herkes farkında olsa da bu eserlerimiz hiç yurt dışına kaçırılmasa. Böylesine büyük mücadeleyi hep beraber verirken bile UNESCO 1970 Sözleşmesi'nden doğan sorumlulukları yerine getirmiş oluyoruz. Bu sözleşmenin 53. yaşını kutladığımız bugün de gayretlerimizi daha çok artırmak, konunun yalnızca bir kültür konusu değil memleket değeri konusu olduğunu da hatırlatmak istedik. Gelecek seneden itibaren bu önemli günü, kültürel mirasımızın korunmasında fayda sağlayan tüm kurumlarımızın, o yıl ile öne çıkan çalışmalarının taçlandırıldığı küçük bir ödül takdimi olarak idrak etmeyi planladığımızı da sizlerle paylaşmak isterim."

"Artemis'in Yolculuğu" kitabı yayınlandı

İnceciköz, Tolga Hırsova'nın "Artemis'in Yolculuğu" isimli İngilizce ve Türkçe çizgi romanın e-kitap olarak bugün okuyucuyla buluştuğunu, eserde yurt dışında bulunan eserin iade sürecinde neler yaşandığının anlatıldığını söyledi.

İskoçya'dan iadesi sağlanan Altın Taç'ın getiriliş hikayesinin önemli olduğunu belirten İnceciköz, eserin üstündeki toprağın Türkiye'ye ait olduğu kanıtlanarak ülkeye getirilmesinin sağlandığını anlattı.

Altın Taç ve Herakles heykeli sergileniyor

Sergide, İngiltere'den iadesi sağlanan Herakles heykeli ile Hırvatistan'ın Anadolu Operasyonu ile yakaladığı, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığının Türkiye'ye ait olduğunu kanıtladığı sikkelerin de sergilendiğini kaydetti.

İnceciköz, serginin ziyaretçilerle buluşması için Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğüne çalışmaları için teşekkür etti.

Ersoy'dan 14 Kasım'a özel paylaşım

Bakan Ersoy da sosyal medya hesabından, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelelerini hız kesmeden sürdürdüklerini aktararak "Bugün 14 Kasım Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü. UNESCO'nun farkındalığı artırmak üzere ilan ettiği bugün biz de Anadolu Medeniyetleri Müzemizde 'Kaçış Yok' sergisi düzenliyoruz." paylaşımında bulundu.

Ersoy, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak operasyonları ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün titiz çalışmalarıyla yakalanan bir grup eserin bu sergide ilk kez sanatseverle buluştuğunu belirtti.

Altın tabak, süs eşyaları, toprak kaplar da sergide

Bir ay süresince açık olacak sergide, Altın Taç ve Herakles heykelinin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 2004 ve 2005'te yapılan ortak operasyonlarda ele geçirilen toplam 532 eserden altın tabak, altın kaşık, altın süs eşyaları, bronz ayna, cam koku kapları ve çeşitli döneme ait pişmiş toprak kaplar ve mermer mezar steli yer de alıyor.