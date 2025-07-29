Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Büyükçekmece Belediyesinin bu yıl 26'ncısını düzenlediği "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, birçok sanatçı ve zanaatkar İstanbullularla buluştu.

Bu yıl "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" temasıyla Sultan Süleyman Kervansarayı olarak bilinen Kurşunluhan'da açılan Uluslararası El Sanatları Sergisi, 2 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Sergide, dünyanın dört bir yanından gelen zanaatkarların el emeğiyle hayat verdiği nadide eserler beğeniye sunuluyor.

"Kuzey Kafkasya, bu yıl sergiye ilk defa katılıyor"

Uluslararası El Sanatları Sergisi küratörü ve Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) Başkanı Uğur Bent Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sergi kapsamında özellikle el sanatları deneyimleme atölyelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Türker, atölyeleri Enstitü İstanbul İSMEK'ten ve Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nden eğitmenlerin gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu atölyeleri eğitimcilerimizle birlikte, 7'den 70'e festival ziyaretçilerinin hem el sanatlarını deneyimlemesini hem de öğrenmeleri gereken sanatları yakından görmesine imkan sağlamak için gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sergiye yerli ve yabancı zanaatkarların katılım gösterdiğini dile getiren Türker, şöyle devam etti:

"Rize'den Rize bezi ustamız var. Gaziantep'ten bakır işleme ustamız, Sivas'tan kılıç ve bıçak yapımı ustamız bulunmakta. Sedef işleme ve kakma atölyelerimiz, sıcak cam sanatı ve ahşap oyuncak sanatımız var. Belarus, Ukrayna, Hindistan, Özbekistan ve Kırgızistan katılan diğer ülkelerden... Mesela Kuzey Kafkasya, bu yıl sergiye ilk defa katılıyor. Kırgızistan'dan çok başarılı eyer yapım ve deri işleme ustaları da burada. Belarus'tan hem dokuma hem sepet örme hem de cam işlemeler var."

"Festivalimizde geleneksel sanatlar ve zanaat alanında her branşa yer verdik"

Uğur Bent Türker, bu sene ayrıca el sanatlarının her alanına yer vermeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Sergide en ilginç yeteneği olanlardan biri Kuveytli sanatçımız. Dünya genelindeki 200 yumurta kabuğu işleme sanatçıları arasından ilk 10 sırada olanlardan birisi ve bütün yaptığı ürünler resmi sertifikalı. Desen tasarımları açısından da ustalık açısından da Fransa'dan gelen bir nakış işleme uzmanımız var. Nakış sanatçımız aynı zamanda bir senaryo yazarı ve yapımcı. Doğayı ve insanları resmettiği özel nakışları var." diye konuştu.

Sergiledikleri el sanatlarının toplumsal olay ve değerlere vurgu yaptığının altını çizen Türker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fransız sanatçımız, mesela Yunanistan'daki büyük bir yangını, sosyolojik olayları veya oradaki bir aile yaşantısını nakış olarak işliyor. Aramızda Hataylı depremzede bir misafirimiz de var. Onlar da Samandağ'daki üreten kadınlara destek olmak için iğne oyaları üreten hanımefendilerin yaptığı çalışmaları buraya getirip festival ziyaretçileriyle buluşturdu."