IMO Genel Sekreteri'nden Yemen açıklarındaki kargo gemisi saldırısına kınama

LONDRA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Yemen'in Muha kenti açıklarında bir kargo gemisine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dominguez çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Uluslararası deniz taşımacılığını hedef alan, hiçbir şekilde savunulması mümkün olmayan bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yine masum denizciler olduğunu öğrenmek üzüntü verici" dedi.

Dominguez, gemi sahipleri ve işletmecilerine Babülmendep Boğazı ve diğer bölgelerden geçiş yapmadan önce riskleri kapsamlı şekilde değerlendirme çağrısında bulundu.

Dominguez, "Denizciler, korunmayı ve işlerini güven ve emniyet içinde yapma imkanına sahip olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Dominguez, Kızıldeniz ve Aden Körfezi bölgesindeki korsan saldırılarının ardından halen esir tutulan tüm denizcilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Mısır'a ait Tanzanya bayraklı TIHAMAH gemisi salı günü Babülmendep Boğazı yakınlarında saldırıya uğradı. Yemen hükümeti, saldırıda 4 mürettebat üyesi ile 2 Yemenli kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Dünyanın önemli deniz geçiş noktalarından biri konumundaki Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlıyor ve uluslararası ticaret ve enerji sevkiyatları için hayati bir güzergah işlevi görüyor.

Kaynak: Xinhua