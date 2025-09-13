Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Heyecanı Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde dünyaca ünlü sanatçıları ve nitelikli orkestra şeflerini ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Sağtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Eylül-1 Ekim'de Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda seyircileri büyük ve nitelikli eserlerle revize edilen bir festival beklediğini söyledi.

Tarihin en iyi korunmuş antik tiyatrolarından Aspendos'ta festival düzenlemenin heyecanını tekrar yaşadıklarını dile getiren Sağtürk, "Aspendos, İstanbul, Efes ve Bodrum festivallerimizi bitirdikten sonra tüm ekip olarak bütün yorgunluğumuzu unutturan festivaldir. Tüm kadro buradayız." diye konuştu.

Büyük eserlerin yer alacağı festivalin yarın saat 21.00'de "Turandot" operasıyla başlayacağını, 17 Eylül'de "Zorba" balesiyle devam edeceğini belirten Sağtürk, ayın 20'sinde de "Kuğu Gölü" balesinin prömiyerinin yapılacağını bildirdi.

"Bu sene misafir sanatçılarla yenilikler ve sürprizler var"

Sağtürk, festival kapsamında 24 Eylül'de "Don Kişot" balesinin sahneleneceğini belirterek, "27'sinde 'Tosca' var. Puccini'nin çok büyük eserlerinden bir tanesi ki Aspendos'a çok yakışır. Geçen sene de yapmıştık ama bu sene misafir sanatçılarla yenilikler ve sürprizler var. Festivalimizi misafir grubumuz La Traviata ile bitirmiş olacağız. Herkesi festivalimize bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ne rekor katılım sağlandığını anlatan Sağtürk, şöyle devam etti:

"Elbette ki Aspendos'ta da bu alakanın olmasını bekliyoruz. Aspendos çok nitelikli ve büyük bir antik tiyatro. O coşku, sahneye çıkan sanatçılarımızın üzerinde de hepimizin üzerinde de çok etki bırakıyor. O yüzden yoğun ilgi bekliyorum. Festivalimize uluslararası çok nitelikli opera sanatçılarımız gelecek. La Traviata'da Özbekistan'dan çok önemli sanatçılar da gelmiş olacak. Her temsilimizde mutlaka uluslararası nitelik kullanmaya çalışıyoruz. Çok iyi sesler, çok nitelikli orkestra şefleriyle hareket ediyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bütün dünyanın gözü burada olacak diye düşünüyorum."

Festivale gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti

Sağtürk, Türkiye'de antik tiyatroda festival yapma görevini üstlenmenin çok heyecan verici olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon çalışmalarıyla, bu tip festivallerin nitelikli eserlerle buluşmasının antik tiyatrolara çok yakıştığını anlatan Sağtürk, "Ben bir dansçı olarak dünyanın birçok yerinde antik tiyatrolarda sahneye çıktım. Bizim Anadolu topraklarımızda da ciddi anlamda önemli antik eserler var." değerlendirmesinde bulundu.

En son 1. Denizli Opera ve Bale Festivali'ni başlattıklarını ve müthiş ilgi gördüğünü dile getiren Sağtürk, şöyle devam etti:

"Aspendos çok köklü bir festival. Orada yaptığımız eserlerden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Seyirciler 'Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir deneyim yaşadık.' diyor. Seyircimizin büyük bölümü de yeni seyircilerden oluşuyor. Bu bizler için çok kıymetli. Onlardan aldığımız geri dönüşler muhteşem. Doğru hamleler yapılmazsa ilk kez gelen seyirci zorlanabilir. Bu sefer de tercih hakkını başka bir sanat dalından yana kullanabilir. Biz o konuda sanırım şanslıyız. Doğru programlamalarla seyircimizin tekrar gelmesini sağlıyoruz. Hele böyle antik tiyatrolarda buluşulunca olay katmerlenmiş oluyor."

Sağtürk, ayrıca bu yıl festivale gelmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sunulacağını, servis kalkış yeri ve saatlerinin Devlet Opera ve Balesinin sosyal medya hesaplarından görülebileceğini kaydetti.