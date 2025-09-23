Haberler

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da Devam Ediyor

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da Devam Ediyor
Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde, adli tıp alanında önemli konular ele alınıyor. Dünya genelinden birçok uzman ve akademisyenin katıldığı kongrede, sağlık hukuku, bilirkişilik ve adli radyoloji üzerine paneller gerçekleştiriliyor.

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri" ikinci gününde oturumlarla sürdü.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" devam ediyor.

Oturum başkanlıklarını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu üyesi Bilal Çalışkan, Adli Tıp Kurumu 8. İhtisas Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Danıştay 10. Daire üyesi Uğurhan Kuş, Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili Prof. Dr. Recep Fedakar'ın yaptığı "Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik" panelleri gerçekleştirildi.

Oturumlarda, ölümle sonuçlanan vakalarda tıbbi uygulama hataları ve bilirkişilik, güncel sağlık hukuk sorunları, radyolojik yaş tayininde güncel gelişmeler, maluliyet, özürlülük ve engellilik vakalarında adli radyolojik değerlendirmeler başta olmak üzere farklı konular ele alındı.

Öğleden sonra ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Dirlik başkanlığında "Adli Radyoloji ve Bilirkişilik" oturumu düzenlendi.

Adli Tıp Kurumu Başkanı 1. İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Üzün ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Celbiş başkanlığında ise "Adli Tanatoloji ve Bilirkişilik" paneli gerçekleştirildi.

"Robotik Cerrahiden Kaynaklı Tıbbi Uygulama Hataları ve Hukuki Sorumluluk" başlıklı sunum yapan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, adli tıp alanında fikir alışverişi için önemli bir kongre olduğunu belirterek, hukuk ve tıbbın buluştuğu bir kongre olduğuna dikkati çekti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, oturum sonlarında konuşmacılara plaket verdi.

Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
