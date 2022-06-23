Ulusal Çay Konseyi'nden 'Çay Kanun Teklifi' açıklaması

RİZE Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Meclis'e sunulan Çay Kanun Teklifi'ni değerlendirerek, "Bize, kanun teklifinde Ulusal Çay Konseyi olarak yaş çay taban fiyatının belirlenip ilan edilmesi, açıklanması gibi bir görev addedildi. Çok net söylüyorum, bu ne bizim talebimizdir ne de biz üzerimize böyle bir mükellefiyet alacak kadar ve bu tepkileri kamuoyundan geleceğini bilerek bunu yapacak kadar da küçük düşünceler içerisinde olmadık" dedi.

Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Çay Kanun Teklifi'ni değerlendirdi. Erdoğan, "Bize, kanun teklifinde Ulusal Çay Konseyi olarak yaş çay taban fiyatının belirlenip ilan edilmesi, açıklanması gibi bir görev addedildi. Çok net söylüyorum, bu ne bizim talebimizdir ne de biz üzerimize böyle bir mükellefiyet alacak kadar ve bu tepkileri kamuoyundan geleceğini bilerek bunu yapacak kadar da küçük düşünceler içerisinde olmadık. Her zaman talebimiz şuydu; yerelin görüşü alınsın, bakanlık veya gerekli kurum bunun açıklamasını yapsın. Bizden bu talep istendiğinde Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz benden 'böyle bir çalışma olsun mu kanun içerisinde' dediğinde net olarak söylediğimi söylüyorum 'bu çalışmanın biz sadece önerisi oluruz kamuoyunda tarafların beklentilerini fiyat beklentilerini toparlar, belli bir süzgeçten geçirip bakanlığa sunarız, teklif ederiz. Böyle bir fiyat beklentisi var ama takdir bakanlığın veya açıklayacak olan kurumun olur' şeklinde net ibarelerimiz vardır. Ulusal Çay Konseyi döneminde bundan 8- 10 yıl önce hazırlanmış taslakta ne öyle bir görev vardır ne de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden gönderilen taslakta da böyle bir şey yok. Kaldı ki, bu çalışmayı yaptık, bir fiyat açıkladık diyelim. ÇAYKUR da uymaz, özel sektör de uymaz, vatandaş da o kalite parametrelerine uymaz, elinde hiçbir yaptırım gücün yok. Açıklanan fiyata uymayanlar cezalandıracak şekilde, bir yaptırım gücü olsa, bütün tarafların katılımıyla taban fiyat olmasını zaten öneririz, yaparız, uygularız. Yapılacak her çalışmanın da içerisinde oluruz" dedi.

Kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Mehmet Erdoğan, "Eğer çayı konuşacaksak, çayın, bölgenin menfaatini konuşacaksak, lütfen siyasi rozetlerimizi ve kimlik rozetlerimizi dışarıda bırakarak konuşalım, destekli çalışalım, olmaması gereken bir şey varsa bunun olmaması gerektiğini söyleyelim. 5 gündür piyasaya bakıyorum, yazılanları, çizilenleri okuyorum. Çok haksızlıklar var, belli konularda da hakkımı helal etmiyorum. Açık açık söyleyeyim; Mehmet Erdoğan Borsa Başkanı, Ulusal Çay Konseyi Başkanı hain değildir, bütün emeğini Rize'ye vermiş, emeğini de kazandığını da Rize'ye yatırmış bir insandır ve çay sektörüne borçlu olduğuna inandığı için de sosyal görevlerini yerine getiren bir insandır. Mehmet Erdoğan hain değildir, bunun da böyle bilinmesini istiyorum" dedi.