Haberler

Ulusal Arap Orkestrası, CSO Ada Ankara'da Nai Barghouti ile sahne aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserde Ulusal Arap Orkestrası sahne aldı. Orkestra şefi Michael Ibrahim yönetimindeki topluluğa Filistinli vokalist Nai Barghouti eşlik etti; konseri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da izledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, CSO Ada Ankara'da "Ulusal Arap Orkestrası" (National Arab Orchestra-NAO) sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konser, Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirildi.

Orkestra şefi Michael Ibrahim tarafından 2009'da kurulan Ulusal Arap Orkestrası, Arap müzik kültürünün özgün repertuvarını dinleyiciye sundu.

Ibrahim yönetimindeki orkestraya uluslararası üne sahip ödüllü Filistinli vokalist Nai Barghouti eşlik etti.

Konser, Arap dünyasının sevilen başyapıtlarını, güçlü orkestral yorumları ve Nai Barghouti'nin kendine özgü vokal stilini aynı sahnede bir araya getirdi.

Konseri, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan da izledi.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Televizyon dışında yeni sektör! Esra Erol giyim mağazası açtı

Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak

Üs kapatılıyor, ABD askeri tamamen çekilecek
İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt

İran'ın küresel piyasaları rahatlatacak teklifini Trump reddetti
Aydın'da karnından 40 kilogramlık kitle alınan 67 yaşındaki kadın: Ölümü beklerken yeniden hayata döndüm

Karnından tam 40 kilo kitle çıktı! Ölümü beklerken hayata döndü
Türkiye Basın Federasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

Türkiye Basın Federasyonu'ndan İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
Kütahya'daki feci kaza kamerada! Çarpışma anı saniye saniye kaydedildi

Kavşağa girdiği anda oldu! Ölümlü kaza saniye saniye kaydedildi
Yeni Parti Bandırma’da ön seçim öncesi gerginlik

Özgür Özel'i kızdıracak görüntüler! Birbirlerine girdiler
81 il başkanı aynı isimde buluşacak iddiası! CHP’de gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda

CHP’de büyük kurultay öncesi yeni hamle! 81 il başkanı harekete geçti