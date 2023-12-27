İsrail Saldırısında Filistinli Doktora Öğrencisi ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Doktora çalışmaları için geldiği BUÜ'de iktisat alanında eğitimini sürdüren Filistin vatandaşı Mohammed ABD Elhade Nassar, çatışmaların başlamasının ardından ülkesine döndü. Evli ve 5 kız çocuk babası olan Nassar, önceki gün ailesiyle birlikte saldırıların hedefi oldu. Nassar, İsrail güçlerinin düzenlediği baskında, babası ve kardeşi ile hayatını kaybederken, vefat haberini, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Üniversitenin web sayfasından da paylaşılan taziye mesajında, "İsrail güçlerinin Gazze'de sürdürdüğü saldırılar sonucunda doktora öğrencimiz Mohammed ABD Elhade Nassar, kardeşi ve babasının şehit olduklarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimiz ve ailesi nezdinde alçakça saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm dünya ülkelerini bu zulme bir son vermesi konusunda girişimlerini sürdürmesi için bir kez daha göreve davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.