Haberler

Bursa'da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Bursa'da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Osmangazi'de Uludağ Yolu'nda çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, koordineli çalışmaların sürdüğünü ve sürecin Afet Koordinasyon Merkezi'nden takip edildiğini açıkladı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.20 sıralarında çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saat 18.19 sıralarında Uludağ Yolu Milli Parklar mevkiinde meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, BUSKİ, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğümüz ile Tarım A.Ş. ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Süreci Afet Koordinasyon Merkezimizden anlık olarak takip ediyoruz. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."

Yiğithan HÜYÜK-Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

Küçücük çocuğa kan donduran işkence kamerada
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor