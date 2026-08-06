Bursa'da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Bursa Osmangazi'de Uludağ Yolu'nda çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, koordineli çalışmaların sürdüğünü ve sürecin Afet Koordinasyon Merkezi'nden takip edildiğini açıkladı.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.20 sıralarında çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Saat 18.19 sıralarında Uludağ Yolu Milli Parklar mevkiinde meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, BUSKİ, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğümüz ile Tarım A.Ş. ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Süreci Afet Koordinasyon Merkezimizden anlık olarak takip ediyoruz. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."
Yiğithan HÜYÜK-Murat ÇOBANGİL/BURSA,