Bursa'da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.20 sıralarında çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saat 18.19 sıralarında Uludağ Yolu Milli Parklar mevkiinde meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, BUSKİ, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğümüz ile Tarım A.Ş. ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Süreci Afet Koordinasyon Merkezimizden anlık olarak takip ediyoruz. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."

Yiğithan HÜYÜK-Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı