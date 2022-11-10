Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden önceki son saatlerine ilişkin rapor, yıllar sonra ortaya çıktı

Bugün, Milli Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü. Atamızı hasret, saygı ve sevgi özlemle anarken, Ulu Önder'in son saatlerine ilişkin rapor yayınlandı.

"İNSANLIK BÜYÜK EVLADINI KAYBETTİ"

Gazeteler 10 Kasım 1938 günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüne duyulan üzüntüyü manşetlere taşıdı. Türk basını en hüzünlü manşetlerini o gün attı. Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu. Atatürk'ün ebediyete irtihalini, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi , "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.

DOKTOR RAPORU YAYINLANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalinden saatler önceki sağlık durumuna ilişkin doktor raporları, yayınlandı. İşte Ulu Önderimizin o anda yaşadıkları;

09-11-1938

1- Reis-i Cumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bu sabah saat 10'da verilen rapor ikinci maddededir:

2- Geceyi rahatsız geçirdiler. Umumi hallerindeki vaziyet ciddiyetini muhfaza etmektedir.

Hararet derecesi: 36.8

Nabız muntazam: 128

Teneffüs: 28'dir.

1- Reis-i Cumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bu akşam saat 20'de verilen rapor ikinci maddedir.

2- Bugünü yorgun ve dalgın geçirdiler. Umumi ahvaldeki ciddiyet biraz dha ilerlemiştir.

Nabız: Muntazam dakikada 124'tür

Teneffüs: 40

Hararet derecesi: 37.6'dır

1- Reis-i Cumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bu gece 24:00'te verilen rapor ikinci maddedir.

2- Saat 20'den itibaren dalgınlık artmıştır. Umumi ahval vahamete doğru seyir etmektedir.

Hararet derecesi: 37.6

Nabız: 132

Teneffüs: 33'tür