Ülkelerine dönen Libyalı Sumud Filosu aktivistleri Türk hükümeti ve halkına teşekkür etti

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Ömer Muhtar gemisindeki Libyalı aktivistler, ülkelerine ulaştıktan sonra Türk hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Libyalı 13 Sumud aktivistinin 7'si 4 Ekim'de 6'sı da 7 Ekim'de Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a dün de Libya hükümetinin tahsis ettiği uçakla ülkelerine ulaştı.

Ömer Muhtar gemisindeki Libyalı aktivistler AA muhabirine İsrail güçleri tarafından alıkonuldukları sürede yaşadıklarını anlatarak Türk hükümeti ve Türk halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden geminin Medya Sorumlusu Mühendis Malik Kutayt, İsrail güçlerinin Ömer Muhtar gemisine saldırdıklarında ilk işlerinin geminin kamerasını ve dünya ile iletişimini kesmek olduğunu söyledi.

Aşdod Limanı'nda alıkonulan Sumud aktivistlerinin İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in tehditlerine maruz kaldığını söyleyen Kutayt, şunları kaydetti:

"Bizi tehdit etti. Libya dahil 45 milletten 500'ün üzerinde aktivistten hep bir ağızdan bir yanıt aldı. Ben-Gvir bizi arkamızdan kelepçeleyerek cezalandırdı ve yaklaşık 6 saat boyunca ellerimiz arkamızdan kelepçeli halde kaldık. Bu cehennem gibi şiddetli işkenceydi."

"Tuvalet musluklarından su içebilirsiniz"

Kutayt, Necef bölgesindeki Ketziot Hapishanesine götürüldüklerinde bir gün susuz kaldıklarını ve içme suyu talep ettiklerinde "Tuvalet musluklarından içebilirsiniz." yanıtını aldıklarını söyledi.

Ketziot Hapishanesinde mahkum kıyafetleri giydirilirken aktivistlere "İsrail'e hoşgeldin" ifadesine olumsuz cevap veren aktivistlerin kıyafetlerinin yere fırlatıldığını aktaran Kutayt, gece İsrail güçlerinin sürekli kapıları çarpıp bulundukları hücreleri değiştirerek aktivistlerin uyumasına müsaade etmediklerini aktardı.

Kutayt, İsrail güçlerinin "İsrail'e izinsiz girdiğimi kabul ediyorum" yazılı bir kağıda imza attırmak istediklerini ancak kendisinin bunu reddederek İsrail'i tanımadığını söylediğini ifade etti.

"Havalimanında yalnızca Türk Hava Yolları uçağı vardı"

İsrail'in Eylat kentindeki Ramon Havalimanı'nda Türk Hava Yolları uçağı dışında hiçbir uçak bulunmadığını söyleyen Kutayt şunları aktardı:

"Cumartesi günü Türkiye'ye ulaştık, bu herkes için bir sürprizdi. Kimse Türkiye üzerinden Türk ayakkabıları ve kıyafetleri ile ülkelerine döneceğini bilmiyordu, hepimizde tuvalet terliği vardı ve kıyafetlerimize el konulmuştu. Uçakta çeşitli bedenlerde spor kıyafetler, ayakkabı ve montlar hazırlanmıştı."

Kutayt, üzerindeki kıyafeti ve Filistin kefiyesini göstererek bunların kendisine THY uçağında verildiğini söyledi.

İstanbul Havalimanında VIP salonunda güllerle karşılandıklarını aktaran Kutayt, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar, erkekler bizi güllerle karşıladı, Türk milletvekilleri de vardı ve bizi onurlandırdılar. İsrail insanlığımızı ayaklar altına almak istedi ancak Türk devletinin iradesi tam tersiydi ve tüm aktivistleri onurlandırmayı istedi."

Gazze'ye desteklerinin aralıksız süreceğin kaydeden Kutayt sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz kendimizi hala Ömer Muhtar gemisinin güvertesinde kabul ediyoruz. Henüz karaya çıkmadık. Gazze'ye ulaşma görevimizi dünyanın sonu gelene kadar sürdüreceğiz, Libya halkından Filistin halkına umut mesajları ulaştıracağız."

Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür ediyoruz

Ömer Muhtar gemisinin sözcüsü Nebil es-Sukni, Türk hükümeti ve Türk halkına kendilerini Türkiye'de ağırladıkları için teşekkür etti.

"Öncelikle, bizi Türkiye'de ağırlayan Türk hükümetine, halkına ve milletvekillerine teşekkür etmeliyim. Ayrıca, Türk halkının misafirperverliği ve desteği için de teşekkür etmeliyim." diyen Sukni, Sumud Filosu'nda Türk aktivistlerle birlikte olduğu için gurur duyduğunu dile getirdi.

Sukni, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in filodaki aktivistlere insanlık dışı muamele ettiğini belirtti.

Aktivistlerin arasında diyabet ve kanser hastası olanlar bulunduğunu ve İsrail güçlerinin bu aktivistlerin ilaçlarını çöpe attığını aktaran Sukni, bir aktivistin gömleğinde Gazze'de ölen bir direnişçinin resmi olduğu için darbedildiğini ve İsrail güçlerinin gömleğini üzerindeyken parçaladığını söyledi.

Ömer Muhtar gemisinin 70 yaşındaki ikinci kaptanı Seyyid Şerif de İsrail güçlerinin Sumud aktivistlerini provoke etmeye çalıştığını ancak kuvvetli motivasyon ve maneviyatlarıyla bu duruma karşı durduklarını ifade etti.

"Biraz yorulduk ama Türk hükümeti sayesinde Türk uçağına binince rahatladık elhamdülillah. Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel karşıladılar." diyen Şerif, Gazze için çaba sarf etmeyi bırakmayacağını kaydetti.

Ömer Muhtar gemisine Libya'nın Derne kentinden katılan Libyalı aktivist Hamza Rafi Sasi ise İsrail askerlerinin üzerlerine köpeklerle geldiğini birkaç kez silah doğrulttuğunu ve bazı aktivistlerin de yarım saat bile uyumalarına izin vermediğini söyledi.

İstanbul'da Türk halkı ve siyasilerinin kendilerini çok güzel karşıladığını aktaran Sasi, şu ifadeleri kullandı:

"Ürdün, Türkiye ve ardından Libya'da onurlandırılmamız ve gösterilen misafirperverlik bize tüm acıları ve hapis günlerini unutturdu.

Ürdün'deki Libya Büyükelçiliğinin tüm yetkililerine ve Türkiye'deki kardeşlerimize çok ama çok teşekkür ediyoruz, Türkiye'deki kardeşlerimiz öz kardeşlerimizden daha kardeşçe davrandı."