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Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, Düzce'deki Ufest'te öğrencilerle buluştu

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Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, Düzce'deki Ufest'te öğrencilerle buluştu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Düzce Üniversitesi'ndeki Ufest Gençlik Festivali'nde öğrencilerle buluştu. Boyraz, Ufest kapsamında 70'in üzerinde program düzenlendiğini belirterek öğrencilere ulaştırma vizyonunu anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Düzce Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ufest Gençlik Festivali" kapsamında öğrencilerle buluştu.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Boyraz, festival kapsamında ilk olarak DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" temalı programda öğrencilerle bir araya gelen Boyraz, "Ufest" kapsamında 70'in üzerinde program düzenlediklerini belirtti.

Ulaştırma ve altyapı politikasıyla ilgili planlanan projeleri toplumun her kesimiyle istişare ederek hayata geçirdiklerine değinen Boyraz, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi vizyon projelerin Türk milletinin başarı hikayesi olduğunu kaydetti.

Boyraz, saatte 225 kilometre hızla gidebilen yerli ve milli treni üretmeyi başardıklarını, Türkiye'nin dünyada uydu üretebilen 11. ülke olmasının da gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Rektör Sözbir, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına sunduğu hizmetleri için Boyraz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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