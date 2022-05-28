ULAQ vs SALVO: Silahlı insansız deniz aracı özellikleri - Haberler

ULAQ vs SALVO: Silahlı insansız deniz aracı özellikleri
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ULAQ ve SALVO isimli silahlı insansız deniz araçları özellikleri, kullanım alanları ve birbirlerine göre farklarını inceledik.
Türk şirketler savunma sanayisinde bayrağı bir üst noktaya taşımayı başardı. Öyle ki artık yurt dışındakilerin yanı sıra ülkemizdeki diğer firmalarla da rekabet ortamını oluşturdular. Geçtiğimiz dönemde TUSAŞ ve Baykar arasında gördüğümüz tatlı İHA rekabetine şimdi METEKSAN ve Dearsan eklendi. İşte ULAQ ve SALVO SİDA (silahlı insansız deniz aracı) özellikleri…
SİDA'lar atış testlerini tamamladı
Geçtiğimiz yıllarda basında kendine sıkça yer bulan ULAQ SİDA, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma ortalığıyla geliştirildi. En büyük rakipleri arasında ise Dearsan üretimi SALVO yer alıyor. Peki bu deniz araçlarının önemi nedir?
İnsansız deniz araçlarının asli görevi karasularımızı güvende tutmak olacak. Tekil ya da sürü halinde hareket edebilen bu araçlar düşman tespiti yapabilecek. Gerekli durumlarda ise müdahalede bulunacak. Bunu da üzerlerinde yer alan gelişmiş sensörler, iletişim teknolojileri ve silah sistemleri ile yapacak.
SOM vs ÇAKIR: Yerli seyir füzesi özellikleri!
Bir kruvazör, fırkateyn veya korvete kıyaslandığında maliyeti oldukça cüzi gelecektir. Tabii yetenekleri arasında da dağlar kadar fark var. Fakat bunu kabaca F-16 ile Bayraktar TB2 kıyaslaması olarak düşünebiliriz. Özellikle bir gemiyi riske atmak istemediğiniz veya korumak istediğiniz anlarda önemi belli olacaktır.
Bahsi geçen iki SİDA da dışarıdan bakıldığında birer sahil güvenlik botu gibi gözüküyor. Fakat tamamen insansız yapıya sahipler. Her ne kadar asli görevi kıyı ve sahil güvenlik ile sınır kontrolü gibi gözükse de aslında harp içerisinde büyük rol oynayacaklar.
Saatte 80-90 km/s hızlara çıkabilen bu araçların menzili 550 kilometreye kadar ulaşıyor. Bu sayede olası hedeflere oldukça hızlı bir şekilde yaklaşıp üzerlerinde bulunan füzeler ile etkisiz hale getirebiliyor. Fakat gerçekçi olması adına şunu belirtelim, CİRİT, ÇAKIR ve UMTAS benzeri platformları kullanabilen bu araçların bir fırkateyn karşısında savaş alanında tek başına hiç şansı yok.
Öte yandan belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıllarda sayısının yüzün üzerine çıkması ve sürü halinde kullanım özellikleri sayesinde Ege ve Akdeniz'de büyük işler başarabilir. Olası savaş durumunda öncül birlikler olarak yer alabilir ya da seyir halindeki bir geminin koruma görevini üstlenebilir. Ayrıca yalnızca tahribat gücü olarak düşünmemek gerekiyor. Bu araçlar istihbarat anlamında da oldukça önemli.
ULAQ özellikleri
Boy: 11 m
Sürat: 35 kts – 80 km/s
Menzil: 215 deniz mili
Haberleşme menzili: 200 km
Faydalı yük kapasitesi: 2 bin kg
Silah sistemi: UMTAS, ÇAKIR, L-UMTAS ve Cirit
Diğer: SATCOM
Otonom görev
Su Üstü Harbi
Asimetrik Harp
Sahil Güvenlik Görevleri
Kıyı & Sahil Bölgelerinde Operasyon Kabiliyeti
Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadele
Keşif ve Müdahale
Arama ve Kurtarma operasyonlarına destek
Sınır Kontrolü
HA, SİHA, TİHA ile ortak harekat
Gündüz ve gece görüş sistemleri
SALVO özellikleri
Tam boy: 14.79 m
Genişlik: 3.83 m
Draft: 0.75 m
Maksimum hız: 50 kts – 90 km/s
Seytir siası: 300 deniz mili
Tekne malzemesi: Kompozit
Silah sistemi: ROKETSAN Cirit & L-UMTAS / 12,7 mm makineli tüfek
Diğer: SATCOM
Otonom görev
Su Üstü Harbi
Asimetrik Harp
Sahil Güvenlik Görevleri
Kıyı & Sahil Bölgelerinde Operasyon Kabiliyeti
Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadele
Keşif ve Müdahale
Arama ve Kurtarma operasyonlarına destek
Sınır Kontrolü
HA, SİHA, TİHA ile ortak harekat
Özellikler güncelleniyor…
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