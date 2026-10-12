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Ulan Batur'dan 17 kişilik heyet Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri'ni ziyaret etti

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Ulan Batur'dan 17 kişilik heyet Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri'ni ziyaret etti
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Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da kent temizliği firmasının 17 kişilik heyeti, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette kent temizliği sistemleri, ekipmanlar, araç filosu, akıllı atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmaları ele alındı.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da kent temizliği alanında faaliyet gösteren özel şirketin yönetici ve çalışanlarının yer aldığı 17 kişilik heyet, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Bodrum genelinde yürütülen kent temizliği sistemleri, teknik ekipmanlar, araç filosu ve kullanılan teknolojiler konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ayrıca, iki ülke arasındaki belediyecilik ve çevre temizliği uygulamaları da karşılıklı değerlendirildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik ve teknik personel tarafından ağırlanan Moğol heyetiyle akıllı atık yönetimi, geri dönüşüm çalışmaları ve turizm sezonunda artan nüfusa yönelik programların detayları ele alındı.

Ulan Batur'dan gelen sektör temsilcileri de Moğolistan'da yürüttükleri temizlik faaliyetleriyle ilgili deneyimlerini aktardı.

Görüşmelerin ardından heyet, Konacık Kademe'de bulunan temizlik operasyonlarında kullanılan teknik araç ve ekipmanları inceledi.

Konuklar, gösterilen konukseverlik ve paylaşılan teknik detaylar için Bodrum Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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