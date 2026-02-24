Haberler

Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

Güncelleme:
Antalya'da bir araya gelen Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Konsolos Vekili Yulia Kuchma, savaşın etkilerini ve sivil kayıpları vurgulayarak, Türkiye'ye verdikleri destek için teşekkür etti.

Antalya'da, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı dolayısıyla Ukraynalılar, Kalekapısı mevkisinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolos Vekili Yulia Kuchma, burada yaptığı konuşmada, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın, Belarus topraklarını da kısmen kullanarak Ukrayna'ya karşı tam kapsamlı askeri işgal başlattığını söyledi.

Söz konusu saldırının, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kenti ile Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bazı kısımlarının işgaliyle başlayan sürecin devamı ve tırmanışı olduğunu belirten Kuchma, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi verilerine göre, 31 Ocak 2026 itibarıyla en az 15 bin 172 sivilin hayatını kaybettiğini, 41 bin 378 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gerçek rakamların daha yüksek olabileceğini dile getiren Kuchma, saldırılar nedeniyle şehir ve köylerin yıkıma uğradığını, milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Savaşın en ağır sonuçlarının çocukları etkilediğini vurgulayan Kuchma, 23 Şubat 2026 itibarıyla en az 685 çocuğun hayatını kaybettiğini, 2 bin 369 çocuğun yaralandığını aktardı.

Kuchma, binlerce Ukraynalı asker ve sivilin Rusya'da esaret altında bulunduğunu belirterek, savaş esirlerine yönelik muamelenin uluslararası insancıl hukuk ile Cenevre Sözleşmeleri'ne aykırı olduğunu söyledi.

Sonbahar ve kış dönemlerinde Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirildiğini dile getiren Kuchma, bu saldırıların milyonlarca sivili elektriksiz, susuz ve ısınmasız bıraktığını kaydetti.

Kuchma, Ukrayna'nın özgürlüğü, toprak bütünlüğü ve adalet için mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, "Hiçbir saldırganlık haklı gösterilemez, hiçbir işgal meşru kabul edilemez ve hiçbir savaş suçu cezasız kalamaz." dedi.

Ukrayna'nın onurlu ve kalıcı bir barış istediğini belirten Kuchma, Türkiye ve Türk halkına, Ukrayna'ya verdikleri destek ve ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik ilkesel tutumları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
