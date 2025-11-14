Ukraynalı kadına saldırı: Sinirliydim, psikolojim bozuktu

'SİNİRLİYDİM, PSİKOLOJİM BOZUKTU'

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H. adlı kadına yumruk atıp, makasla yaralayan A.T.'nin işlemleri tamamlandı. A.T.'nin adliyedeki ifadesinde, kadını tanımadığını söyleyerek, "Sinirliydim, psikolojim bozuktu, bir anda olan bir şeydi" dediği belirtildi. Savcılık sorgusunun ardından A.T., Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Diğer yandan Alanya Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde, Ukrayna uyruklu A.H.'ye yönelik gerçekleştirilen saldırı hepimizi üzmüştür. Olayın öğrenildiği andan itibaren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiş, yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri neticesinde, şüpheli şahsın kimliği tespit edilmiş ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.T., adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. İlçemizin huzurunu bozacak bu tür olaylara asla müsaade etmeyeceğiz. Yaşanan bu olayda mağdur olan misafirimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.