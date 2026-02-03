Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye-Ukrayna Diplomatik İlişkilerinin Tesisinin 34. Yıl Dönümü Paylaşımı

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile Ukrayna arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 34'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Ukrayna ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 34. yıl dönümünü kutluyoruz! Ukrayna'nın 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanmasının ardından, Ukrayna ile Türkiye 3 Şubat 1992 tarihinde diplomatik ilişkileri resmen tesis etti" ifadelerine yer verildi.