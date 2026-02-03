Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye-Ukrayna Diplomatik İlişkilerinin Tesisinin 34. Yıl Dönümü Paylaşımı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 34. yıl dönümünü sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İlişkilerin 1992 yılında tesis edildiği belirtildi.
(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile Ukrayna arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 34'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Ukrayna ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 34. yıl dönümünü kutluyoruz! Ukrayna'nın 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanmasının ardından, Ukrayna ile Türkiye 3 Şubat 1992 tarihinde diplomatik ilişkileri resmen tesis etti" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel