Ukrayna: Rusya, Polonya sınırı yakınlarında yolcu trenine saldırdı

KİEV, 14 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya tarafından ülkenin kuzeybatısındaki Volin bölgesinde, Polonya sınırına yaklaşık iki kilometre mesafede bir yolcu treninin lokomotifine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna devletine ait Ukrzaliznytsia demiryolu şirketi pazar günü yaptığı açıklamada, gözlemcilerin tren mürettebatını önceden uyarması sayesinde saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Kyiv Post gazetesine göre, saldırıda Kiev ile Varşova arasında sefer yapan tren hedef alındı.

Ukrayna devletine ait Suspilne kanalının bildirdiğine göre Volin Gümrük Ofisi Sözcüsü Valentina Çerniş, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda Polonya sınırındaki Yahodin Sınır Kapısı yakınında bulunan bir benzin istasyonunun da hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırılar karşısında Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Saldırıyı doğrulayan Polonya'nın PKP Şehirlerarası demiryolu hizmeti de Kiev'den Varşova'ya doğru giden trende 206 yolcunun bulunduğunu bildirdi.

Rusya, saldırı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua