Zelenskiy ve Trump Temsilcilerinden Kış Öncesi Barış Arayışı

NEW YORK (AA) – Ukrayna'da bugün, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner arasında yapılan görüşmede "kış başlamadan önce bir atılım gerçekleştirme" arzusunun vurgulandığı ileri sürüldü.

Witkoff ve Kushner, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptıkları ziyaretten sonra bugün Kiev'de Zelenskiy ile bir araya geldi.

ABD'li haber portalı Axios'a konuşan, görüşmelere aşina bir kaynağa göre, Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'nın kış boyunca savaşı sürdürme hazırlıklarını ele alırken, Kushner ve Witkoff'un ise kıştan önce barış konusunda bir atılım istediklerini dile getirdi.

Witkoff ve Kushner, Zelenskiy ve üst düzey danışmanlarıyla iki kez görüşürken, ikinci görüşmenin ardından "esaslı görüşmelerden cesaret aldıklarını" ve daha fazla ilerleme kaydetmeyi dört gözle beklediklerini ifade etti.

Görüşmelere katılan ikinci bir kaynak da toplantıların "iyi geçtiğini" ve Kushner ile Witkoff'un taraflarla "yenilenmiş" bir barış önerisi üzerinde çalışmak istediklerini söylediğini aktardı.

Kaynak, Axios'a "Eğer ilgili tüm taraflarca bir takip yapılırsa, işler iyi yönde ilerleyebilir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Witkoff ve Kushner dün de Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Kaynak: AA