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Ukrayna: Kiev'e yönelik Rus insansız hava aracı ve füze saldırısında 12 kişi yaralandı

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Ukrayna: Kiev'e yönelik Rus insansız hava aracı ve füze saldırısında 12 kişi yaralandı
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KİEV, 17 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında 2'si çocuk 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

KİEV, 17 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında 2'si çocuk 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram'dan yaptığı paylaşımda yaralılardan 9'unun hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Açıklamada, Dniprovskyi, Sviatoshynskyi ve Solomianskyi ilçelerinde aralarında bir ofis binası, konutlar, depolar ve bir benzin istasyonunun da bulunduğu sivil altyapının hasar gördüğü belirtildi.

Rusya saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua
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