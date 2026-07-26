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Ukrayna: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in "İstanbul formülü 2.0'a dönülsün" çağrısı gerçekçidir

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, savaşın sona ermesi yönünde "İstanbul formülü 2.0"a dönülmesine yönelik önerisinin "gerçekçi ve akılcı" bir çağrı olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, savaşın sona ermesi yönünde "İstanbul formülü 2.0"a dönülmesine yönelik önerisinin "gerçekçi ve akılcı" bir çağrı olduğunu belirtti.

Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurularak, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde "İstanbul formülü 2.0"a dönülmesine yönelik çağrısını değerlendirdi.

Tokayev'in önerisini takdir ettiklerini kaydeden Sybiha, "Gerçekçi, zamanında ve akılcı bir çağrıdır. Ukrayna, mevcut cephe hattı boyunca savaşı durdurmayı ve diplomasiye geçmeyi önermişti ama Kremlin, bu açık barış yolunu reddetmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, Tokayev'in bu öneriyi reddettiğini belirterek, "Moskova'nın gerçekçi barış tekliflerini kabul etmesi için üzerindeki baskının artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tokayev'den "İstanbul formülü 2.0'a dönülsün" önerisi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Rusya'nın Omsk şehrinde Rusya-Kazakistan Bölgesel İşbirliği Forumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

İkili, Ukrayna meselesi hakkında da değerlendirmelerde bulunmuştu.

Tokayev, "Bu yalnızca benim mütevazı görüşüm. Madem bana başvuruyorlar, belki de bu çatışmayı artık dondurmak ve 'İstanbul formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti. Ardından da doğal olarak Rusya'nın da dahil olduğu büyük güçlerin garantileri altında uzun zamandır beklenen barışa doğru ilerlemek gerekir." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA
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