Ukrayna'daki tarım işletmeleri Rusya ile savaş nedeniyle zor durumda - Haberler

Ukrayna'da tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna yönelik başlattığı savaş, Ukrayna'daki tarım sektörünü olumsuz yönde etkiledi.

Ukrayna Tohum Derneği Başkanı Syuzana Grigorenko, savaş döneminde tarım alanındaki sorunlarını AA muhabirine anlattı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın bazı bölgelerini ele geçirdiğine ve limanları bloke ettiğine dikkati çeken Grigorenko, "Rusya'nın topraklarımıza yönelik saldırıları, çiftçilerin çalışmalarını güvenli şekilde sürdürmesini engelliyor." dedi.

Grigorenko, "Tüm tarım ürünleri ekilmiş durumda ancak Ukrayna'nın Herson, Mıkolayev, Harkiv, Luhansk bölgelerindeki çiftçiler, savaş nedeniyle ekim dönemini başlatamadı. Hem işletmelerin hem de hükümetin ihracat konusunda endişeleri var. Ülkemizin ayda 5 milyon ton tarım ürününü ihraç etmesi gerekirken, nisan ayında sadece 1 milyon ton ihraç edildi. Limanların bloke edilmesi nedeniyle geçen yıl üretilen tahıl ihraç edilmeyi bekliyor. Ayrıca, tahılın bir kısmı ise işgal edilen topraklarda bulunuyor ve Rusya bunları bu bölgelerden çıkarıyor." dedi.

Bu durumdan bazı ülkelerin olumsuz etkilendiğini belirten Grigorenko, şunları söyledi:

"Buğday sorunu, Ukrayna'dan ziyade dünya için büyük bir sorun. Ülkemizde üretilen buğday kendimiz için yeter ancak savaş devam ediyor ve bölgelerin güvenliği garanti altında değil. Güneydoğu Asya ülkelerinin stoklarında önceki yıllardan kalan tahıl var ama Afrika ülkelerinin bu tür rezervleri yok. Bu sebeple Ukrayna yönetimi, limanların açılması konusunda bazı ülke liderleriyle görüşmeler yapıyor. Ancak bu sorun henüz çözülmedi."

Ukrayna'nın dünya tarım piyasasındaki payının yüzde 8 olduğunu aktaran Grigorenko, kimsenin Ukrayna'yı bu piyasadan çıkaramayacağını vurguladı.

"Tarım alanındaki çalışanların bir kısmı orduya katıldı"

Tarım işletmelerindeki personel sayısının savaş nedeniyle yeterli olmadığına işaret eden Grigorenko, "Tarım işletmelerindeki çalışanların bir kısmı, Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katıldı. Bazıları ise sıkıyönetim esnasında orduya çağırıldı. Bu durum, şirketlerin istikrarlı çalışmasını engelliyor." diye konuuştu.

Ukrayna'da akaryakıt yetersizliği sorununun da yaşandığına dikkati çeken Grigorenko, bunun tarım alanını olumsuz yönde etkilediğini belirterek "Bölgelerin bazılarında yeterince yakıt yok, bazılarında ise hiç yok. Tarım sektörünün ise sürekli yakıta ihtiyacı var. Bu nedenle işler aksıyor." ifadelerini kullandı.

"Tarlalarda mayınların patlaması sonucu ölen çiftçiler var"

Ülkedeki tarlalara mayınların yerleştirildiğini aktaran Grigorenko, "Önceden Rus ordusunun kontrolünde olan tüm topraklardaki tarlalarda mayınlar var. Tarlalar mayınlardan hızlı şekilde temizlenemiyor. Maalesef, mayınların patlaması sonucu hayatını kaybeden çiftçiler de var. Bu da tarlaların işlenmesini ve ekim dönemini geciktirdi." dedi.

Tüm bu sorunların üretim seviyesinin düşüşüne yol açtığını vurgulayan Grigorenko, bu nedenle tarım şirketlerinin kayıplar yaşadığını söyledi.

Grigorenko, "Ukrayna'da ekim dönemi uzadı ve 10 Haziran'a kadar devam edecek. Bu yıl 16 milyon hektar yerine 14 milyon hektarın ekilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl yeterince tahıl üretemeyeceğiz"

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Nemişaeve köyündeki çiftçilerden Natalya Berenda da köyünün, Rus saldırılarına uğradığını belirterek "Rus askerleri, yaklaşık 1 ay köyümüzde bulundu. İşgal esnasında işletmemizdeki araçlar hasar gördü. Ruslar, bilgisayarlarımızdaki verileri alıp götürdü, buğdayı çaldı, tohumları yok etti." dedi.

Tarlalara yerleştirilen mayınlar nedeniyle ekim dönemine geç başladıklarını aktaran Berenda, "Ekime nisanda başlamalıydık fakat tarlalar mayınlardan temizlenene kadar geç kaldık. Bu nedenle kayıplarımız var. Bu yıl yeterince tahıl üretemeyeceğiz, topraklardan sadece saman elde ederiz." diye konuştu.