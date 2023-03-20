Ukrayna'daki Çasov Yar'da halk bombardıman tehlikesi altında içme suyu sırası bekliyor

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı Çasov Yar'da halk, içme suyu alabilmek için bombardıman tehlikesi altında su deposunun önünde sıra bekliyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı Çasov Yar'da halk, içme suyu alabilmek için bombardıman tehlikesi altında su deposunun önünde sıra bekliyor.

Rusya- Ukrayna savaşında son aylarda çatışmaların yoğunlaştığı Çasov Yar kentindeki siviller, saldırıların altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rus ordusunun üç taraftan kuşattığı, çevredeki köprüler havaya uçurulduğu için Bahmut'a giden tek yolun geçtiği Çasov Yar'da Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği gözleniyor.

Saldırılar sebebiyle enerji ve kritik altyapıların hasar almasından dolayı doğal gaz ve elektriğin verilemediği şehrin sakinleri, kendilerine su ve yemek getiren gönüllülerin yardımıyla hayatta kalmak için mücadele ediyor.

Güçlü patlama seslerinin duyulduğu, savaşın taze izlerini taşıyan Çasov Yar'ın merkezinde her gün su getirilen deponun önünde kuyruğa girenler, bombardıman tehlikesi altında sıra bekliyor.

Eşiyle içme suyu alabilmek için bekleyen, soyadını vermek istemeyen 68 yaşındaki Alla, AA muhabirine, tam olarak hatırlamadığını ama yaklaşık bir aydır içme sularının olmadığını söyledi.

İçme suyu alabilmek için sürekli saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Alla, "Saldırıların altında beklemekten korkuyoruz ama artık alıştığımız için saldırı olduğunu anlıyoruz ve saklanıyoruz. Bu, korkutucu ama alıştık." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerin her gün içme suyu getirdiğini anlatan Alla, "Gönüllüler, içme suyu ile bize insani yardım da getiriyor. Tanrı'ya şükür, aç değiliz." dedi.

Alla, sokaklarda gezmenin tehlikeli olduğunu belirterek, "Sokağa fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Dışarıda olmak güvenli değil. Her an saldırıların başlaması mümkün, bu yüzden tehlike var. Gece gündüz saldırılar sürüyor." diye konuştu.

Çasov Yar'da tek güvenli yer: "Yenilmezlik Noktası"

Ülkede enerji sorunları nedeniyle geçen yılın sonundan itibaren hükümetin kararıyla her şehir ve köyde uygulanmaya başlanan "Yenilmezlik Noktaları" Projesi kapsamında Çasov Yar'da da açılan yardım merkezi, sivillerin imdadına yetişiyor.

Kent sakinlerinin telefon ve elektrikli aletlerini şarj etmek için geldiği bu noktada ısınma ve ücretsiz internet hizmeti sunuluyor.

Bölge sakinlerine sıcak yemek ve içeceklerin verildiği Yenilmezlik Noktası'nda insani yardım da dağıtılıyor.

Sağlık hizmeti de alan bölge sakinleri, diğer bölgelere göre daha güvenli olduğu için belirli saatlerde burada kalıyor.

Merkezin yetkilisi 49 yaşındaki İgor, Çasov Yar'daki Yenilmezlik Noktası'nın kent sakinlerinin bir araya geldiği ve çeşitli hizmetleri aldığı tek yer olduğunu söyledi.

Bahmut'taki çatışmalar şiddetlenince bulundukları bölgeye yönelik saldırıların da artmaya başladığını dile getiren İgor, "Son 4 gündür hatta yaklaşık bir haftadır durum daha da ağır olmaya başladı. Saldırılar arttı." şeklinde konuştu.

Öte yandan AA ekibi, Bahmut cephesinde Ukrayna ordusuna ait "2S7 Pion kundağı motorlu obüs"ün atışlarını da görüntüledi.