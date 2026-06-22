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Dışişleri Bakanlığından Karadeniz'de Türk sahipli yük gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı gemide yaralanan iki Türk vatandaşının durumunun yakından takip edildiğini duyurdu. Bakanlık, Karadeniz'de sivil gemilerin güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayarak taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşın durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Açıklamada, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarları ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğu rahatsızlığın, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirildiği vurgulandı.

Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının, Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, ilgili tüm taraflara bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler alma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
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