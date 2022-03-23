İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi UKOME'de reddedildi - Haberler

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İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi UKOME'de reddedildi

AA - Berk Özkan - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi reddedildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında enflasyon, yakıt giderleri ve asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

"İndirimli Kart Ücreti" teklifi görüşüldü

"İndirimli Kart Ücreti" teklifinin de görüşüldüğü toplantıda, 25 yaş altı örgün eğitimdeki tüm öğrenciler için mevcut tarifenin aynı kalması, 25 yaş üzeri ile "Açık Öğretim" ve "Uzaktan Eğitim" öğrencileri için yüzde 10 indirimli kullanılması önerildi.

Söz konusu teklif de oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi UKOME'de reddedildi

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi UKOME'de reddedildi

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi UKOME'de reddedildi

AA / Berk Özkan - Güncel

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