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Uğur Okulları, Cumhuriyet'in 101. Yılını Coşkuyla Kutladı

Uğur Okulları, Cumhuriyet'in 101. Yılını Coşkuyla Kutladı
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Uğur Okulları, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü İzmir Bornova Kampüsü'nde Cumhuriyet Korosu eşliğinde kutladı. Konserde, öğrencilerin oluşturduğu 40 kişilik koro ile tarihi eserler seslendirilirken, etkinliğe katılanlar büyük bir coşku ile eşlik etti. Genel Müdür Mustafa Çakır, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı.

UĞUR Okulları, Cumhuriyet'in 101'inci yılını İzmir Bornova Kampüsü'nde Cumhuriyet Korosu eşliğinde coşkuyla kutladı. Cumhuriyet'in 101'inci yılı koronun seslendirdiği eserlerle yad edilirken, izleyiciler de büyük bir coşkuyla eşlik etti. Konser bitiminde konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, "29 Ekim 1923'te, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ilan edilen Cumhuriyetimiz, 101 yıllık bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesidir. Bugün burada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır' sözünün ışığında; fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme gayretinde olan eğitimciler olarak bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

Uğur Okulları, Cumhuriyet'in 101'inci yılını İzmir Bornova Kampüsünde Cumhuriyet Korosu eşliğinde coşkuyla kutladı. Konserde, Mustafa Kemal'in Cumhuriyetin ilanı öncesinde Milli Mücadelenin başlangıç noktası olan Samsun'dan başlayıp Anadolu'nun 7 bölgesini ziyaret etmesini konu alan hikaye örgüsünün kurgulandığı eserler seslendirildi. Uğur Okulları öğrencilerinden oluşan 40 kişilik koroya; 7 müzisyen, TRT sanatçıları ve Kültür Bakanlığı sanatçısı eşlik etti. Konserde, her eser öncesi şarkıya atıfta bulunan bir hikayenin anlatılması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Konsere, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları, Atatürk'ün akrabası Funda Talay, hikaye anlatıcısı, Oyuncu Zeynep Başkaya, Uğur Okulları Bornova Kampüsü velileri ve öğrencileri katılım gösterdi.

'GURUR VERİCİ MİRASI, 56 YILDIR OLDUĞU GİBİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyet'in 101'inci yılı koronun seslendirdiği eserlerle yad edilirken, izleyiciler de büyük bir coşkuyla eşlik etti. Konser sırasında arka perde de Atatürk'ün görselleri yer aldı. Konser bitiminde konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, "29 Ekim 1923'te, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ilan edilen Cumhuriyetimiz, 101 yıllık bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesidir. Bu gurur verici mirası, 56 yıldır olduğu gibi korumaya devam edeceğiz. Bugün burada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır' sözünün ışığında; fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme gayretinde olan eğitimciler olarak bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin yüz birinci yılı, daha nice yılları kutlu olsun mutlu olsun. Uğur Okulları olarak, 101 yıllık Cumhuriyetin 56 yıldır savunucusuyuz. Uğur ailesi olarak daha nice 56 yıllar daha bu Cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Uğur Okulları'nın Genel Müdürü ve yöneticileri Cumhuriyet kutlamaları için İzmir'e gelmişler. Zaten Cumhuriyet en güzel İzmir'de kutlanır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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