Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Uğur Mumcu ve Diğer Cinayetlerin Davası Süreç Devam Ediyor

Uğur Mumcu ve Diğer Cinayetlerin Davası Süreç Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetleriyle ilgili Umut davasının 12. duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine ve sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da olup olmadığının araştırılması için müzekkere yazılmasına karar verildi. Dava 22 Eylül'e ertelendi.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerine ilişkin Umut davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın sonraki celse SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine, sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da bulunup bulunmadığının araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığına müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerine ilişkin davanın 12'nci duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya müşteki avukatı Yalçın Akbal katılırken, Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) gözlemcileri de takip etti.

Ağar'ın SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi kararlaştırıldı

Duruşmada, önceki celse tanık olarak dinlenmesine karar verilen Mehmet Ağar'a yapılan tebligatların ulaşmadığı belirtildi.

Avukat Akbal, Ağar'ın Beykoz'daki adresine yeniden tebligat gönderilmesini ve tanığın bir sonraki duruşmada hazır edilerek huzurda dinlenmesini talep etti.

Mahkeme, avukat Akbal'ın belirttiği adrese tebligat gönderilmesine karar verirken, Mehmet Ağar'ın ise bir sonraki celsede SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine hükmetti.

Sanık Oğuz Demir hakkında iki kuruma müzekkere yazılacak

Ayrıca mahkeme heyeti, sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da bulunup bulunmadığının araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığına müzekkere yazılmasına karar verdi. Dava 22 Eylül 2025'e ertelendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.