UFO araştırmacısından "flu-net görüntü" uyarısı

UFO araştırmacısı ve yazar Farah Yurdözü, 2 Temmuz Dünya UFO Günü'nün ortaya çıkış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2 Temmuz Dünya UFO Günü gezegenimizin çeşitli bölgelerinde etkinlikler ile kutlandı. İnsanoğlunun uzay ve var olduğu iddia edilen uzaylılara olan merakını gidermek için bilim insanları çalışmalarını sürdürürken, konu uzun yıllardır başta bilim kurgu filmleri olmak üzere sinemanın vazgeçilmez konuları arasında yer alıyor.

Hollywood ve Türk sineması "dünya dışı bilinmez ve bu medeniyet" ile ilk teması uzun yıllar önce kurmuş olsa da bu konuya ilişkin henüz net bilimsel veriler bulunmuyor.

Yazar Farah Yurdözü, AA muhabirine, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kasabasında 1947 yılında yaşandığı iddia edilen "UFO düşmesi"nden yola çıkılarak 2 Temmuz'un Dünya UFO Günü olarak kutlandığını belirtti.

"UFO gözlemi" yapmak isteyen insanların bilgilendirilmesinin önemini vurgulayan Yurdözü, gökyüzünde insan yapımı çok fazla uydu, nesne ve "dünya yapımı UFO" bulunduğunu söyledi.

UFO'larla ilgili dolaşan fotoğraf ve videolara da değinen Yurdözü, UFO olarak gözlemlenen cisimlerin çok hızlı hareket ettiğini belirterek, "O nedenle gerçek gözlemlerde yapılan çekimler mutlaka flu olacaktır. Net bir şey göremezsiniz. UFO fotoğrafı ya da videosu ne kadar netse o kadar sahtedir." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanların dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılması" iddialarına tüm ülkelerde rastlanmadığını dile getiren Yurdözü, Türkiye'de de dünya dışı varlıklar tarafından kaçırıldığını ileri süren insanlar bulunduğunu kaydetti.

Yurdözü, Türkiye'de en çok UFO görüldüğü iddia edilen bölgelere ilişkin de Kapadokya bölgesinde, 1980'li yılların başında UFO gözlemlerinin sıklıkla yapıldığını, basının ve bölge halkının bu gözlemleri yakından takip ettiğini ve o dönem sonrasında bu kadar net bir gözlem yapılmadığını anlattı.