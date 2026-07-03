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UDEF Başkanın İslam'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

UDEF Başkanın İslam'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
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Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek uluslararası öğrenciler ve akademik iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, iş birliği olanakları, uluslararası öğrencilerin eğitim süreçleri ile akademik ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı İslam ve beraberindekilere teşekkür ederek, üniversitelerin uluslararasılaşma vizyonunun güçlendirilmesine katkı sağlayacak her türlü iş birliğine önem verdiklerini ifade etti.

Ziyarete Uluslararası İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Mermertürk de katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
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