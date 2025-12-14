Diyarbakır'da 'Uçan Köfteci' filminin gösterimi yapıldı

Diyarbakır'da, "Uçan köfteci" olarak tanınan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın hikayesinin anlatıldığı filmin gösterimi yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde köfteci dükkanı işletirken yamaç paraşütü ve paramotorla yaptığı uçuşlar nedeniyle çevresinde "Uçan Köfteci" olarak tanınan ve 6 Şubat 2023'teki depremde eşi, 3 çocuğu, annesi ve babasıyla oturdukları Galeria Sitesi'ndeki yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın hikayesi yönetmen Rezan Yeşilbaş tarafından beyaz perdeye taşındı.

44. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Yarışması'nda, Arslan'ı canlandıran Nazmi Kırık'ın "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandığı ve 6 Mart 2026'da sinemalarda gösterime girecek olan filmin gösterimi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki festival kapsamında gerçekleştirildi.

Kadir Arslan'ın ağabeyi, ablaları, yeğenleri ve diğer akrabaları da filmi izleyenler arasında yerini aldı.

Gösterim sonrası film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

"İnsanların Kadir'in hikayesini izlemesini istiyorum"

Yönetmen Rezan Yeşilbaş AA muhabirine, filmin çekim sürecinde kendileriyle beraber olan Kadir Arslan'ı ve ailesini kurgu sürecinde depremden kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Filmin ilk gösteriminin Rotterdam'da yapıldığını ve sonrasında birçok festivalde gösterime girdiğini ifade eden Yeşilbaş, şunları kaydetti:

"Bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Filmin Diyarbakır seyircisiyle buluşması, ailesinin ilk kez izlemesi bende bir heyecan yarattı. Filme ilgi çok yüksek. Gelen çoğu insan dönmek zorunda kaldı çünkü salon dolmuştu. Filmin beğenilmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Bütün Türkiye'de 6 Mart 2026'da vizyona girecek. İnsanların Kadir'in hikayesini izlemesini istiyorum. Elimizden geleni yaptığımız güzel bir film olduğunu düşünüyorum."

Oyuncu Nazmi Kırık da doğup büyüdüğü ve oyunculuğa başladığı Diyarbakır'da bir film gösterimiyle bulunmanın onur verici olduğunu dile getirdi.

Martta sinemalarda gösterime girecek olan filme ilişkin yine Diyarbakır'da bir gala gösterimi yapacaklarını aktaran Kırık, şunları aktardı:

"Rahmetli Kadir'in benim üzerimde çok büyük bir emeği var. Film çekimlerinden sonra yaklaşık iki ay bana yamaç paraşütü eğitimi verdi. Filmden sonra beraber uçacaktık ama maalesef onu kaybettik. Kadir çok renkli bir adamdı. Beraber prova yaparken, ben ondan çok şey aldım aslında. Tavırları, hareketleri, konuşması ve üslubu. Bana yamaç paraşütü ile alakalı bir sürü şey anlattı. Bu filmin başarılı olması için ben her şeyimi ortaya koydum."

Diyarbakır'da seyirci karşısına çıkmanın kendisinde ayrı bir heyecan yarattığını ifade eden Kırık, "Diyarbakır'da film gösterildi. Kadir'in ailesi geldi. Ailesi nasıl bulacak beğenecek mi diye düşündüm. Filmi çok beğenmişler, bu da beni çok mutlu etti. Güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Arslan'ın ablası Gülsima Kuzu da kardeşinin hayatının film yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Çok duygulandık. 3 yıldır hiç unutamadık. Filmi de beğendim. Sanki kendisini görmüş gibi oldum. Hayatı çok seviyordu. Dans ediyordu, uçuyordu. 9 kardeşiz ve en küçüğümüzdü. Onu kaybetmenin acısı hiçbir zaman geçmedi." ifadelerini kullandı.