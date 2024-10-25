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Üç Yaşındaki Çocuk 1. Kattan Düştü

Üç Yaşındaki Çocuk 1. Kattan Düştü
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 1. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Ömer Erdem Yenican, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

ISPARTA'da Ömer Erdem Yenican (3), 1'inci kattaki evlerinin penceresinden, 5 metreden düştü. Önce giriş kattaki kafenin sundurma demirine, ardından beton zemine çarpan Yenican, hafif yaralandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Eğirdir ilçesi Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın 1'inci katındaki dairede oturan Esra Yenican mutfaktayken, oturma odasının penceresini açan oğlu Ömer Erdem, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Binanın altındaki kafenin sundurma demir profiline çarptıktan sonra beton zemine düşen Yenican, ağlamaya başladı. Yenican'ı gören kafedekiler, müdahale edip başına buz koydu. Esra Yenican, sesleri duyup aşağı bakınca durumu fark edip, oğlunun yanına koştu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürülen Ömer Erdem Yenican'ın tetkiklerinde, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Yenican, tedavisi sonrası eve gönderildi.

Esra Yenican, "Mutfakta yemek hazırlıyordum, Ömer Erdem oturma odasında televizyon izliyordu. Kanepe ile pencere arasında camın açılma açısı o kadar küçük ki Ömer Erdem'in oradan nasıl geçtiğini, camı nasıl açtığını halen düşünemiyorum. Allah'a şükür oğlumuzun durumu çok iyi" dedi.

'DEMİRE TAKILDI, SONRA YERE DÜŞTÜ'

Olayın görgü tanığı Ahmet Emir Akcan da "İçeride oturuyorduk. Bir anda 'küt' diye ses geldi. İçerideki bir abi koştu. Çocuk burada yerde yatıyordu. Bir baktık annesini çağırdık. Demire takıldı, sonra yere düştü, kafasını vurdu. Durumu da iyiymiş. Allah korudu diyelim. 1'inci kattan düştü. Cam açıktı zaten. Sesi duyduk, önümüzdeydi çocuk. Kafasına buz bastık. Ambulans geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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