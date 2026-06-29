3 arkadaş, geleneksel Türk sanatlarını workshoplarla tanıtıyorlar

ERZURUM'da Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu üç arkadaş, sanal medyada açtıkları ' Nar Sanat' sayfasıyla, workshoplar düzenliyor. Çini sanatı alanında yapılan workshopa kendi tabaklarını getiren katılımcılar, geleneksel tekniklerle boyama yapıyor. Nar Sanat kurucuları, amaçlarının geleneksel Türk sanatlarını daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirterek, çini çalışmalarının yanı sıra tezhip ve minyatür alanlarında da atölyeler düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu Aslıhan Bayramoğlu, arkadaşları Nurdan Güllüce ve Rüveyda Reyhan Doğan ile sanal medyada 'Nar Sanat' sayfasını oluşturdu. 3 arkadaş, isimlerinin baş harflerinden oluşan 'Nar Sanat'la geleneksel Türk sanatlarından biri olan çininin yaygınlaşması için hafta sonları workshoplar düzenlemeye başladı. Çini sanatı alanında yapılan workshopa kendi tabaklarını getiren katılımcılar, geleneksel tekniklerle boyama yapıyor. Çalışma sonunda fırınlanan tabaklar sahiplerine teslim ediliyor. Her hafta belirlenen bir yerde yapılan çalışmalara, kentteki kadınlar da büyük ilgi gösterdi. Kadınlar, katıldıkları etkinlikle hem zamanlarını değerlendirdi hem de geleneksel Türk sanatlarıyla tanıştı. Katılımcıların boyadıkları tabaklar, etkinlik sonunda fırınlama işlemine tabi tutularak kendilerine teslim edildi.

'GENİŞ KİTLELERE TANITMAK AMACINDAYIZ'

Bugüne kadar hafta sonları 8 workshop düzenleyen Güllüce, Doğan ve Bayramoğlu, çini sanatında çalışma yapan kadınlara da yardımcı oluyorlar. Nar Sanat kurucularından Aslıhan Bayramoğlu, "Ben ve arkadaşlarım geleneksel Türk sanatları eğitimi aldık. Arkadaşlarımla üçümüzün baş harflerinden oluşan 'Nar Sanatı' kurduk. Biz bu sanat sayfasıyla birlikte duyurular yaparak, hemen hemen her hafta organizasyonlar yapıyoruz. Atölyelerle geleneksel Türk sanatlarını daha geniş kitlelere tanıtmak amacındayız. Bu atölyemizin konusu; çini. Tezhip, minyatür alanında atölyeler yapıp bu sanatları geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK İLGİ GÖRDÜK'

Workshopa katılımın yoğun olduğunu söyleyen Bayramoğlu, "Bu bizim 8'inci çalışmamız. Her seferinde büyük ilgi gördük. Erzurum'un yanı sıra Oltu'da da bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle daha önce hiç sanat deneyimi olmayan kişilerin kendi eserlerini ortaya çıkarmaları hem onları hem de bizi mutlu ediyor. İnsanlar, hem yeni bir sanat dalını öğreniyor hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor" dedi.

'HAFTANIN STRESİNİ ATIYORUZ'

Atölyeye katılan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sinem Dumludağ ise hafta sonunu sanatsal bir etkinlikle değerlendirmek istediğini belirterek, "Daha önce de çini alanında workshopa katılmıştım. Bizim için çok eğlenceli ve güzel oluyor. Haftanın yoğunluğunu ve stresini sanatsal bir etkinlikle atmış oluyoruz. Aynı zamanda sosyalleşip yeni insanlarla tanışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı