Twitter, Kılıçdaroğlu'na devlet başkanlarına verilen gri doğrulama rozeti verdi

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya devi Twitter'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Twitter, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tikini gri yaptı.

DEVLET BAŞKANLARINA VERİLİYOR

Twitter, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına "Devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar ve üst düzey devlet yöneticilerine" verilen, gri doğrulama rozeti verdi.

TWİTTER'DA 3 FARKLI TİK BULUNUYOR

Elon Musk, şirket hesaplarının altın ve hükümet hesaplarının gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirterek ayrıntıları açıklamıştı. Musk, "Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için ise mavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli" demişti.