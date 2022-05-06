Tuzla'nın tarihi güzelliklerini anlatan 'Adım adım Tuzla' projesi hayata geçirildi

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla'nın tarihi ve önemli noktalarının tanıtımı için başlatılan 'Adım adım Tuzla' projesi hayata geçirildi. Sunuculuğunu sanatçı Aslı Hünel'in yaptığı programın ilk bölümünde Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tanıtıldı. Tuzla Belediyesi'nin Ramazan ayının başında hayata geçirdiği 'Evden Eve İyilik' projesini Hünel'e anlatan Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, "Belediye başkanımız en değerli projesini biz kadınlara teslim etti. Bütün gönüllü kadınlarımız olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Çarşımızın açılışını Emine Erdoğan hanımefendi yapmıştı. Nereden nereye geldiğimizi görmesi için bir kez daha ağırlamak istiyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi Youtube hesabından paylaşılan 'Adım adım Tuzla' programının ilk konuğu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı oldu. Yazıcı, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı, Gönül Elleri Çarşısı'nı ve ihtiyaç sahibi kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı Organik Çarşı'yı anlattı. İyiliği ve yardımlaşmayı kolaylaştırıp yaygınlaştırmak için dijital e- sadaka taşı modelini hayata geçirdiklerini ifade eden Dr. Fatma Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşımızın açılışına Emine Erdoğan hanımefendi gelmişti. Burada inşallah bir kez daha ağırlamak istiyoruz. Nereden nereye geldiğimizi görmesini çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN DEĞERLİ PROJESİNİ BİZ KADINLARA EMANET ETTİ"

Gönül Elleri Çarşısı'nın 13 sene önce kurulduğunu ifade eden Dr. Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşımız, gönüllü ağı ile Tuzla'nın her tarafına hakim. Belediye başkanımızın projesi ve hayaliydi. Bizim de kadınlar olarak bir hayalimizdi. Hatta bir dernek kurup çalışsak mı diye düşünürken Şadi Bey belediye başkanı oldu. Bize de bu yönde bir olanak sağladı. En değerli projesini biz kadınlara teslim etti. Bütün gönüllü kadınlarımız olarak kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"YARDIM YAPMAK İNSANI MUTLU EDER, SIKINTILARINI UNUTTURUR"

Dr. Yazıcı, "13 yıldır bu işi yaptığımız için araziye çok hakimiz. Bu yüzden kim nerede yaşar biliyoruz. Onlar buraya başvuru yapabilmek için belediyemizin Beyaz Masasına başvuru yapıyor. Oradaki dilekçeleri bizlere ulaşıyor. Biz bu dilekçeleri kadınlarımız ile değerlendiriyoruz. Bazen bize ihbarlar geliyor ama gelen ihbarların hepsi doğru olmuyor, araştırma yapıyoruz. Ramazan ayı paylaşmak için en güzel aylardan bir tanesidir. Burası da çok güvenilir ve araziye hakim bir müessesedir. Bunun için de birçok organizasyonumuz var. Yardım yapmak insanı mutlu eder, sıkıntılarını unutturur" diye konuştu.

"İYİLİK YAPMAK İÇİN EVDEN ÇIKMAYA GEREK YOK"

'Evden eve iyilik, komşudan komşuya dayanışma' projesini de anlatan Dr. Yazıcı, "Evden eve iyilik projesini Ramazan ayı itibariyle uygulamaya aldık. İyilik yapmak için evden çıkmaya hiç gerek yok. Dijital bir sadaka taşı modelidir. İnternet sitesinde, iyilik yapmak isteyen kişiler ilgili yeri tıklıyor yapacağı yardımı seçiyor. Yardım almak isteyen de ilgili yeri tıklayıp talebini yazıyor. Biz yardım almak isteyenle yardım etmek isteyeni arka planda eşleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLK PROGRAMIN HEYECANI İÇERİSİNDEYİM"

Aslı Hünel ise ilk programın yayımlanmasının heyecanını yaşadığını belirterek, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Tuzla'nın tanıtımı için böyle bir programda yer aldığım için çok mutluyum. Ülkemizde çok güzel işler yapılıyor. Bir sanatçı olarak işleri duyurmaya çalışıyorum ve bunu bir görev olarak addediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel