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Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde Yangın

Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde Yangın
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Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının nedeni ve hasar bilgisi henüz netleşmezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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