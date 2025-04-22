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Tuzla'da Köprülü Kavşak Çalışmaları Nedeniyle D-100'de Trafik Yoğunluğu

Tuzla'da Köprülü Kavşak Çalışmaları Nedeniyle D-100'de Trafik Yoğunluğu
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Tuzla'daki köprülü kavşakta başlatılan güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda Ankara istikametinde 12 saat süreyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB, tüm şeritlerin 23 Nisan'a kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince köprülü kavşakta başlatılan güçlendirme çalışmaları kapsamında D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatıldı.

Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Bölgedeki alternatif ulaşımın Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden sağlandığı görüldü.

İBB, çalışma kapsamında D-100 kara yolu ile yan yoldaki tüm şeritlerin 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'a kadar trafiğe kapatılacağını açıklamıştı.

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Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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