Tuzla'da Köprülü Kavşak Çalışmaları Nedeniyle D-100'de Trafik Yoğunluğu

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince köprülü kavşakta başlatılan güçlendirme çalışmaları kapsamında D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatıldı.

Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Bölgedeki alternatif ulaşımın Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden sağlandığı görüldü.

İBB, çalışma kapsamında D-100 kara yolu ile yan yoldaki tüm şeritlerin 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'a kadar trafiğe kapatılacağını açıklamıştı.