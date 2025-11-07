Haberler

Tuzla'da Halk Buluşmaları Sürüyor: Başkan Bingöl Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Tuzla'da Halk Buluşmaları Sürüyor: Başkan Bingöl Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, 'Söz Senin, Tuzla Hepimizin' sloganıyla düzenlenen halk buluşmalarının sonuncusunu yeni açılan Tuzla Yaşam Aydınlı'da gerçekleştirdi. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, çeşitli taleplerini ve sorunlarını Bingöl'e iletti.

TUZLA Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, 'Söz Senin, Tuzla Hepimizin' sloganıyla başlattığı halk buluşmalarının sonuncusunu yeni açılan Tuzla Yaşam Aydınlı'da gerçekleştirdi. Bingöl, halk buluşmasında ilçe sakinlerinin sorunlarını, taleplerini dinledi, çözüm önerileri sundu.

Tuzla'da katılımcı yerel yönetim anlayışını güçlendiren halk buluşmaları devam ediyor. Daha önce Tuzla Belediye Binası, Rumeli Kültür Merkezi, Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi ve Orhanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaların ardından, Bingöl bugün yeni açılan Tuzla Yaşam Aydınlı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda Tuzlalılar, kentsel dönüşümden ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmet ve gençlik projelerine kadar pek çok konuda öneri ve taleplerini doğrudan Bingöl ve belediye ekiplerine iletti.

'BU ŞEHİRDE YAŞAYAN HERKESİN FİKRİ BİZİM İÇİN YOL GÖSTERİCİ'

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile hizmet ettiklerini söyleyen Bingöl, "Halk buluşmalarında komşularımızla doğrudan temas kurarak taleplerini, önerilerini ve beklentilerini yerinde dinliyoruz. Tuzlamızda yaşayan herkesin fikri bizim için yol gösterici. Bugün de Aydınlı'ya kazandırdığımız Tuzla Yaşam Aydınlı'da komşularımızla bir araya geldik. Burada hem mahallemizin ihtiyaçlarını konuştuk hem de birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Her buluşmamızda görüyoruz ki Tuzla'nın enerjisi, umudu ve gücü komşularımızda. Bizim görevimiz; bu enerjiyi doğru yönlendirmek, onların sesini duymak ve hayata geçirmek" dedi.

Etkinliğe katılan Aydınlı Mahallesi'nden Leyla Yıldırım ise "Yeni açılan Tuzla Yaşam Aydınlı, toplantının rahat ve ferah ortamıyla buluşmayı çok keyifli hale getirdi. Sorunlarımızı bu kadar açık ve samimi bir şekilde aktarabilmek çok değerli, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

YENİ BULUŞMALAR HEDEFİ

Tuzla Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan almak amacıyla bu buluşmaları ilçenin farklı mahallelerinde sürdürmeyi planladığını bildirdi. Belediye ekiplerinin, toplantılarda dile getirilen konuları not alarak ilgili müdürlüklere ilettikleri, böylece sorunların çözümü için somut adımlar atıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
