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İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumanlar her yeri kapladı, ekipler olay yerinde

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İstanbul Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumanlar her yeri kapladı, ekipler olay yerinde

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor. Alevler sonucu çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumanlar her yeri kapladı, ekipler olay yerinde

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Tuzla Güncel Haberler

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