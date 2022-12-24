İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumanlar her yeri kapladı, ekipler olay yerinde Güncel Haberler İstanbul Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor. Alevler sonucu çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Tuzla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumanlar her yeri kapladı, ekipler olay yerinde - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.