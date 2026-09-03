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Tuzla'da İş Yeri Yangını Ahşap Deposuna Sıçradı

Tuzla'da İş Yeri Yangını Ahşap Deposuna Sıçradı
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Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'ta bulunan bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yerinin bitişiğinde bulunan ahşap deposuna da sirayet eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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