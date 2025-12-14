42'nci TÜYAP Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

42'NCİSİ düzenlenen TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nın ikinci gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarda kitapseverlerle buluşan yazar Melih Çardak, "Duyguya hitap ettiğiniz zaman, bir hikayeye dönüştürdüğünüz zaman, çocuklar bundan etkilenerek daha bir etkisi olduğuna inanıyorum. İnsanların yoğunluğundan biz de bir şekilde istifade etmiş oluyoruz. Daha yakınlaşmış oluyoruz, karşılıklı konuşabiliyoruz. Çocuklar genellikle anneleriyle, babalarıyla geliyor. Güzel diyaloglar oluyor. Bir taraftan eğleniyoruz, bir taraftan kitaplarımızı imzalıyoruz" dedi.

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen, Edebiyat dünyasının en köklü ve kapsamlı buluşması olan, Türkiye'nin en büyük kitap etkinliklerinden olan TÜYAP Kitap Fuarı 13 Aralık'ta kapılarını açtı. Fuarın ikinci gününde de kitapseverler yoğun katılım sağladı. Günün erken saatlerinde fuar merkezine gelen vatandaşlar girişte kuyruklar oluşturdu, yoğunluk, fuar alanında da devam etti.

'FİYAT ARTIŞLARINA RAĞMEN KİTAP FUARI YİNE DOLULUĞUNU KORUYOR'

Yazar Melih Çardak, "İnsanların aşırı yoğun bir ilgisi var. Bunun için teşekkür ediyorum. Fiyat artışlarına rağmen kitap fuarı yine doluluğunu koruyor, bu yüzden sevinçliyiz. İkinci sevincim de daha yeni, bu fuarda ilk defa sergilenen 'Arya' adında yapay zeka ile ilgili bir yapay arkadaş var, onun sevincini yaşıyorum ilgi güzel. Duyguya hitap ettiğiniz zaman, bir hikayeye dönüştürdüğünüz zaman, çocuklar bundan etkilenerek daha bir etkisi olduğuna inanıyorum. İnsanların yoğunluğundan biz de bir şekilde istifade etmiş oluyoruz. Daha yakınlaşmış oluyoruz, karşılıklı konuşabiliyoruz. Çocuklar genellikle anneleriyle, babalarıyla geliyor. Güzel diyaloglar oluyor. Bir taraftan eğleniyoruz, bir taraftan kitaplarımızı imzalıyoruz" dedi.

'YAZARLIK SERÜVENİM 8 YAŞINDA BAŞLADI'

Fuarın yaşı en küçük yazarı Asel Açış, "Yazarlık serüvenim 8 yaşında başladı. İlk kitabımı babamla beraber yazdım. Kendim kitap yazmayı çok istiyordum. Babam öncesinde iki tane kitap yazmıştı. Bende çok istediğim için babam beni teşvik etti. Beraber yazdık. 'Çöp Adam' kitabım zorbalığı uğrayan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. Bütün çocuklara kitap okumayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'SEVDİĞİM YAYINEVLERİNE KİTAPLARIMI İMZALATTIRMAYA GELDİM'

Kitap fuarına gelen Nisanur Özden, "Bugün burada sevdiğim yayınevlerine kitaplarımı imzalattırmaya geldim. Burda olmaktan çok mutluyum. Kitap okumayı çok seviyorum. Sınıfımızda da kitap kurdu olarak anılıyorum" dedi.

'BURAYI GÖRMEK İÇİN HER ZAMAN GELİRİM'

Okuyucu Adnan Kaymakçalar, "Kitap almak ve burayı görmek için her zaman gelirim. Birkaç senedir rahatsızlığımdan dolayı gelemiyorum. Bütün çabalarımla gelmeyi göze aldım. Şimdilik Makedonca bir sözlük aldım. Makedonyalıyım. Az çok biliyorum ama oraya gidince zorluk çekmemek için sözlükten faydalanmak için aldım" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 35 İLE YÜZDE 50 BANDINDA BİR İNDİRİM UYGULUYORUZ'

Stant sorumlusu Osman Şener, "Birinci gün katılım gayet iyiydi. Satışlarda iyiydi. Dolayısıyla İstanbul Halkı kitap fuarına bayağı destek ve katılım sağlıyor. Bu birinci gün, iyi başladık. İkinci günde de şu an yeni yeni tekrar bir kalabalık başlamaya başladı. Katılımın daha çok olmasını bekliyoruz. Şimdi kitap fiyatlarına gelince de tabii ki de fuar fiyatları her zaman olabildiğince iskontolu indirimli oluyor. Bizim standımız da yüzde 35 ile yüzde 50 bandında bir indirim uyguluyoruz. Bu fiyat aralığını okurlarımıza sunuyoruz ve katılımlarını bekliyoruz. Şimdi kendi standım olarak söylersem kitap fiyatlarımız dünya klasiklerinde 50 liradan başlıyor. Yine belli fiyat aralığında maksimum 200-300 TL civarında bir fiyat aralığı var. 50-300 TL arası diyebiliriz. Böyle sıfır yaştan başlayıp 60 yaşa kadar hitap edebiliriz" şeklinde konuştu.

'HER SENE DÜZENLİ OLARAK GELİYORUZ'

Ali Eren Kara, "Her sene düzenli olarak geliyoruz. Okuma kitapları, kaynak kitapları alıyoruz, geziyoruz. Oran Toker'i beğeniyorum. Kitabı dijital dedektifler. Onlar çok güzel. Buradaki kitapların hepsi güzel. Beş tane okuma kitabı aldım, beş tane test kitabı aldım. Okuma kitapları 150 TL bandında, test kitapları da 250 TL bandında" dedi.