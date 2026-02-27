Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

Haberler

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir vatandaş, tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat alanında dengesini kaybederek birinci kattan zemine düştü. Bacağı kırılan vatandaş, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • Aydın'da Ahmet K. adlı bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaattan düşerek bacağını kırdı.
  • Olay, Ata Mahallesi 645 Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
  • Ahmet K., ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZEMİNE ÇAKILDI

Olay, saat 20.00 sıralarında Ata Mahallesi 645 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Ahmet K., iddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla bir inşaat alanına girdi. İnşaat içerisinde dengesini kaybeden Ahmet K., birinci kattan zemine düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu bacağı kırılarak yaralanan Ahmet K., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
