Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından açılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

