Haberler

Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Haber Videosu

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından açılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Demir:

yandan olan üç yedek karısına para aktarmış vaybee

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.