Pakistan'da bir araç camiye daldı: 2 ölü, 30 yaralı
Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde, freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, dini toplantı yapılan bir camiye daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir aracın kontrolden çıkarak camide düzenlenen dini toplantıya dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı. Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - KARAÇİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı