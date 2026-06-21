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Pakistan'da bir araç camiye daldı: 2 ölü, 30 yaralı

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Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde, freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, dini toplantı yapılan bir camiye daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir aracın kontrolden çıkarak camide düzenlenen dini toplantıya dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı. Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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