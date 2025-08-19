Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı

Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Güncelleme:
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, yurt dışından döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

195 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Helal olsun, aslan gibi gelmiş ki bu hareketi yüzünden suçlu olduğuna inanmıyorum. Asıl soru bir hükümet değişiminde başımızdakiler ve avaneleri ne yapacakalar

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Hayal kuruyorsun, hükümet değişimi asla olmayacak. Tek parti sistemine geçeli çok oldu.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Turk:

Cehalete yol verirsen dis guclere gerek kalmaz 25 yil sagip sagip kullanirsin.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Suçlu ve Yurda dönüyor öylemi trajik ve komedi Menderes'in iktidarının sonlarını hatırlayan belki vardır Hukuk lazım olursa yerinde dursun

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbrrhsngx9f:

Arkadaşlar particilik yapmayın burada çalınan bizim paramız iktidarda muhalefette kim çalıyorsa bunlar hırsız devlet bunları adam gibi cezalandırmıyor bence halk cezalandırmalı

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

mış mış ta mış mış mücahit birinci nerede öbür rüşvetçi avukat nerede zafer çağlayan nerede erdoğan bayraktar nerede muammer güler nerede evinden milyonlarca dolar çıkan halk bank gn müdürü nerede unutmuyoruz çünkü salak değiliz

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
Hastanelerde yeni dönem! 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yaygınlaşıyor

Hastanelerde yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşıyor
MEB, 81 ile genelge gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
