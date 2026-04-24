Haberler

Tüsiad Başkanı Diren, Belçika Heyetiyle Türkiye-Ab İlişkilerini Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye- Belçika ilişkileri, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemi ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht'in ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Diren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'ye ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Görüşmemizde, Türkiye– Belçika ilişkilerinde son yıllarda yakalanan ivmeyi ve iş dünyalarımız arasındaki iş birliği potansiyelini değerlendirdik. Küresel jeopolitik ve jeoekonomik gelişmeler ışığında Türkiye–AB ilişkilerinin stratejik önemini, Gümrük Birliği modernizasyonunun önemini, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisine katkısını ve AB rekabetçilik gündemindeki güncel politika başlıklarını ele aldık."

Ayrıca Belçika Kraliçesi'nin 10–14 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında planlanan ortak faaliyetlerimize değinmekten memnuniyet duyduk. Türkiye - Belçika arasında İş dünyası, akademi ve politika yapıcılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek üzere temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

