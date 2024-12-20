Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Özpala, Trabzon'da öğrencilerle buluştu Açıklaması

TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Özpala, Trabzon'da öğrencilerle buluştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, "TEKNOFEST kuşağı diye bir nesil oluşturmaya çalışıyoruz.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, "TEKNOFEST kuşağı diye bir nesil oluşturmaya çalışıyoruz. Daha iyi dünya için tam bağımsız Türkiye için bir şeyler yapmamız gerekiyor." dedi.

Özpala, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hürkuş'un Hikayesi" adlı programda, Hürkuş, KAAN, Akıncı, Kızılelma, Bayraktar, ANKA ve TCG Anadolu'nun milli emanetler olduğunu söyledi.

Elde edilen başarının önemine dikkati çeken Özpala, şöyle devam etti:

"Bizim için çok büyük kıymetler ama iş uçak olunca hele bir de kendi uçağın olunca, genç arkadaşlarımızın, evlatlarımızın yaptığı olunca, bizim için anlamı çok daha büyük. Hürkuş'u yapan gençlerimizin yaş ortalaması 26. Bu kadar gencecik çocukların yaptığı bir uçak uçuruyor olmak... Bir de kendi tasarladığım kırmızı-beyaz renklerle boyadık, hayalimde böyle bir uçak vardı hep, onunla uçuyor olmak gerçekten büyük keyif."

Çocukluk hayallerini ve mesleki tecrübelerini öğrencilere anlatan Özpala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hürkuş'u incelediği, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Samsun semalarında uçtukları, Vecihi Hürkuş'un kızı Gönül Hürkuş ile 2013'teki ilk uçuş sonrasında bir araya geldikleri anlara ilişkin videoyu katılımcılarla paylaştı.

Özpala, "TEKNOFEST kuşağı" diye bir nesil oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Daha iyi dünya için tam bağımsız Türkiye için bir şeyler yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Tam bağımsız Türkiye hedefinden daha kıymetli bir şey olmadığının altını çizen Özpala, Filistin'de yaşananların bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özpala, Türkiye'nin önünün geçmişte çeşitli girişimlerle kesilmek istendiğini, bunlardan birinin de 15 Temmuz darbe girişimi olduğuna dikkati çekerek, "Bir daha Allah bu memlekete böyle bir şey yaşatmasın. Bunların birçoğu benim arkadaşlarımdı. Aynı mataradan su içtiğim, beraber tüfek çattığım, yıllarca askeri okulda birlikte olduğum adamlar. Bu adamlar örgüt üyesi çıktılar ve bize kurşun sıktılar. İnanamıyor insan. Kula kulluk ediyorlarmış meğerse, bu nasıl olur?" değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Özpala'ya, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu çiçek hediye etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
img

Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5. ceketi kim giydi? MasterChef dördüncü ceketi kim giydi 20 Aralık Cuma? ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Aralık Ayaş, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 20-21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 20-21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.